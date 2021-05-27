UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Волыньгаз": техническое обслуживание внутренних сетей заказали 700 клиентов

Автор: Мария Тарарыева

Более 700 клиентов АО "Волыньгаз" заказали у компании услугу по техническому обслуживанию внутренних сетей газоснабжения. Согласно украинскому законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в частных домах и квартирах несут их владельцы.

Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

"Наша компания предлагает потребителям техническое обслуживание внутренних сетей по фиксированной цене. Она составляет 300 гривен в год. Таким образом, каждая семья может позаботиться о безопасности – своей и близких. Ведь именно регулярное техническое обслуживание раз в год позволяет безопасно потреблять газ, удерживая сети в безаварийном состоянии", – отметил директор по капитальному строительству АО "Волыньгаз" Сергей Галянт.

По словам пресс-службы, заключение договора происходит на добровольных началах. В стоимость договора не включено обслуживание газовых приборов и ремонт внутренних сетей и приборов учета.

"В соответствии с действующим законодательством, техническое обслуживание – это контроль за техническим состоянием, проверка на загазованность, обнаружения мест утечки газа, очистки, смазки и другие операции по содержанию работоспособности и исправности газовых сетей", - говорится в сообщении.

Клиент, подписывающий соглашение на проведение ТО с газораспределительной компанией за 300 гривен в год, получает:

  • обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиру) к газовому прибору;
  • приборный контроль на плотность соединений газопроводов;
  • осмотр и проверку герметичности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома;
  • проверку работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах, устранение утечек на муфтовых соединениях.

"АО "Волыньгаз" призывает потребителей позаботиться о безопасности и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей. Заказать услугу можно в Клиентском пространстве 104.ua", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины газВолынь