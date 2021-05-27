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"Волыньгаз": техническое обслуживание внутренних сетей заказали 700 клиентов

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Волынская область, Четверг 27 мая 2021 17:37
"Волыньгаз": техническое обслуживание внутренних сетей заказали 700 клиентов Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

Более 700 клиентов АО "Волыньгаз" заказали у компании услугу по техническому обслуживанию внутренних сетей газоснабжения. Согласно украинскому законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в частных домах и квартирах несут их владельцы.

Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

"Наша компания предлагает потребителям техническое обслуживание внутренних сетей по фиксированной цене. Она составляет 300 гривен в год. Таким образом, каждая семья может позаботиться о безопасности – своей и близких. Ведь именно регулярное техническое обслуживание раз в год позволяет безопасно потреблять газ, удерживая сети в безаварийном состоянии", – отметил директор по капитальному строительству АО "Волыньгаз" Сергей Галянт.

По словам пресс-службы, заключение договора происходит на добровольных началах. В стоимость договора не включено обслуживание газовых приборов и ремонт внутренних сетей и приборов учета.

"В соответствии с действующим законодательством, техническое обслуживание – это контроль за техническим состоянием, проверка на загазованность, обнаружения мест утечки газа, очистки, смазки и другие операции по содержанию работоспособности и исправности газовых сетей", - говорится в сообщении.

Клиент, подписывающий соглашение на проведение ТО с газораспределительной компанией за 300 гривен в год, получает:

  • обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиру) к газовому прибору;
  • приборный контроль на плотность соединений газопроводов;
  • осмотр и проверку герметичности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома;
  • проверку работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах, устранение утечек на муфтовых соединениях.

"АО "Волыньгаз" призывает потребителей позаботиться о безопасности и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей. Заказать услугу можно в Клиентском пространстве 104.ua", - говорится в сообщении.

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