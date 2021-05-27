"Волиньгаз": технічне обслуговування внутрішніх мереж замовили 700 клієнтів

Більше 700 клієнтів АТ "Волиньгаз" замовили у компанії послугу з технічного обслуговування внутрішніх мереж газопостачання. Відповідно до українського законодавства, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у приватних будинках і квартирах несуть їхні власники.

"Наша компанія пропонує споживачам технічне обслуговування внутрішніх мереж за фіксованою ціною. Вона становить 300 гривень на рік. Таким чином, кожна родина може подбати про безпеку – свою і близьких. Адже саме регулярне технічне обслуговування раз на рік дозволяє безпечно споживати газ, утримуючи мережі у безаварійному стані", – зауважив директор з капітального будівництва АТ "Волиньгаз" Сергій Галянт.

За словами прес-служби, укладення договору відбувається на добровільних засадах. До вартості договору не включене обслуговування газових приладів та ремонт внутрішніх мереж та приладів обліку.

"Згідно з чинним законодавством, технічне обслуговування – це контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення та інші операції з утримання працездатності і справності газових мереж", - йдеться у повідомленні.

Клієнт, який підписує угоду на проведення ТО з газорозподільною компанією за 300 гривень на рік, отримує:

обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу;

приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;

огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;

перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах, усунення витоків на муфтових з’єднаннях.

"АТ "Волиньгаз" закликає споживачів подбати про безпеку та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж. Замовити послугу можна у Клієнтському просторі 104.ua", - йдеться у повідомленні.