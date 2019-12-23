"Волыньгаз Сбыт: трети потребителей могут отключить газ за долги

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Наибольшие суммы долга имеют владельцы многоэтажных домов частного сектора с бассейнами и теплицами

На 1 декабря 2019 года потребители газа Волыни более чем на 8% увеличили задолженность за использованное голубое топливо, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Волыньгаз Сбыт".

Сейчас общий долг волынян достиг более 449,3 млн гривен. Наибольшие суммы долга имеют владельцы многоэтажных домов частного сектора с бассейнами и теплицами.

"С начала 2019 года ООО "Волыньгаз Сбыт" уже разослал почти 50 тыс. письменных уведомлений потребителям - должникам о прекращении газоснабжения. В случае непогашения долга, согласно Правилам поставки природного газа, после получения уведомления, газоснабжающая компания вынуждена будет предоставить соответствующее поручение АО "Волыньгаз" на отключение газа и взыскания долга в судебном порядке. Так, в ноябре было дано поручение на прекращение подачи газа клиентам-должникам на общую сумму 2,8 млн гривен. А за 11 месяцев 2019 года отключены от системы газоснабжения более 2 тыс. должников. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года газоснабжение было прекращено около 2,4 тыс. клиентам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас долги от 1 до 10 тыс. гривен имеют более 67 тыс. волынян, более 10 тыс. гривен – около 600 клиентов. Кроме того, 37 волынянина задолжали колоссальные суммы: от 30 тыс. гривен и выше.

"Мы постоянно обращаемся к нашим клиентам, а особенно в начале отопительного периода, с просьбой найти возможность оплатить существующие долги, чтобы в случае необходимости гарантированно получать государственную помощь и избежать прекращения газоснабжения. Также предлагаем в случае необходимости - заключить договор реструктуризации долга, - информирует директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук. – Однако, исчерпав все законные рычаги воздействия, компания вынуждена идти на крайние шаги по предоставлению поручений оператору ГРМ на отключение от газа. Ведь действующее законодательство предусматривает прекращение поставок газа и инициирование отключения должника".

По словам пресс-службы, к началу отопительного сезона значительная часть клиентов-должников сумела оплатить задолженность за использованный газ. Кроме того, оплатив за газ, потребители смогли оформить государственную помощь на назначение субсидий и льгот.

"Поэтому "Волыньгаз Сбыт" рекомендует своевременно уплатить за предоставленные услуги и гарантированно обеспечить себе бесперебойные поставки газа. Напомним, в случае отключения потребителя за долги, повторное подключение к системе газоснабжения возможно только по стопроцентному погашению задолженности и уплатой всех расходов, связанных с прекращением-восстановлением подачи газа. Кроме того, если потребитель имеет долги перед поставщиком услуг свыше 1 месяца, то, согласно законодательству, ему откажут в получении государственной помощи-субсидии", - говорится в сообщении.