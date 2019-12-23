"Волиньгаз Збут: третині споживачів можуть відключити газ за борги

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Найбільші суми боргу мають власники багатоповерхових будинків приватного сектору з басейнами та теплицями

На 1 грудня 2019 року споживачі газу Волині більше ніж на 8% збільшили заборгованість за використане блакитне паливо, порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Волиньгаз Збут".

Наразі загальний борг волинян сягнув понад 449,3 млн гривень. Найбільші суми боргу мають власники багатоповерхових будинків приватного сектору з басейнами та теплицями.

"Із початку 2019 року ТОВ "Волиньгаз Збут" уже розіслав майже 50 тис. письмових повідомлень споживачам - боржникам про припинення газопостачання. В разі непогашення боргу, відповідно до Правил постачання природного газу, після отримання повідомлення, газопостачальна компанія вимушена буде надати відповідне доручення АТ "Волиньгаз" на відключення газу та стягнення боргу в судовому порядку. Так, у листопаді було надано доручення на припинення подачі газу клієнтам-боржникам на загальну суму 2,8 млн гривень. А за 11 місяців 2019 року відключено від системи газопостачання понад 2 тис. боржників. Для порівняння: за аналогічний період 2018 року газопостачання було припинене біля 2,4 тис. клієнтам", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що наразі борги від 1 до 10 тис. гривень мають понад 67 тис. волинян, більше 10 тис. гривень – біля 600 клієнтів. Крім того, 37 волинянина заборгували колосальні суми: від 30 тис. гривень і вище.

"Ми постійно звертаємося до наших клієнтів, а особливо на початку опалювального періоду, з проханням знайти можливість оплатити існуючі борги, щоб в разі потреби гарантовано отримувати державну допомогу та уникнути припинення газопостачання. Також пропонуємо в разі необхідності - укласти договір реструктуризації боргу, - інформує директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук. – Однак, вичерпавши усі законні важелі впливу, компанія вимушена йти на крайні кроки з надання доручень оператору ГРМ на від’єднання від газу. Адже чинне законодавство передбачає припинення поставок газу та ініціювання відключення боржника".

За словами прес-служби, до початку опалювального сезону значна частина клієнтів-боржників зуміла сплатити заборгованість за використаний газ. Крім того, сплативши за газ, споживачі змогли оформити державну допомогу на призначення субсидій та пільг.

"Тому "Волиньгаз Збут" рекомендує своєчасно сплатити за надані послуги та гарантовано забезпечити собі безперебійне постачання газу. Нагадаємо, в разі відключення споживача за борги, повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише за стовідсоткового погашення заборгованості та сплатою усіх витрат, пов’язаних з припиненням-відновленням подачі газу. Крім того, якщо споживач має борги перед надавачем послуг понад 1 місяць, то, відповідно до законодавства, йому відмовлять в отриманні державної допомоги-субсидії", - йдеться у повідомленні.