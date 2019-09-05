"Волыньгаз Сбыт": потребители могут купить газ на всю зиму по летней цене

Впервые потребители газа имеют возможность закупить свой персональный резерв газа на весь отопительный сезон. Цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне - 5 995,53 грн за 1000 куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба компании "Волыньгаз Сбыт".

Акция "Твоя энергонезависимость" стартовала накануне Дня Независимости - 23 августа и продлится всего месяц, до 25 сентября.

Оформить покупку можно с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua или в своем Центре обслуживания клиентов газовой компании.

Максимальный объем закупки газа при этом ограничен: 25 тыс. куб. м на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него является НАК "Нафтогаз Украины". В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период.

Сейчас цены на газ для населения находятся на минимальном уровне с начала года. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут вслед за увеличением спроса на топливо.

Запас газа можно приобрести за летней цене - 5 995,53 грн за 1000 куб. м. В цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона. Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель. Оформить и оплатить покупку можно будет онлайн - в Личном кабинете на 104.ua или в ЦОК: достаточно иметь при себе паспорт, актуальные показания счетчика газа и внести 100% оплату за купленный запас газа. На Волыни 4 Центра обслуживания клиентов: г. Луцк, просп. Молодежи, 14 А, смт. Ратное, ул. Газина, 20 г. Камень-Каширский, ул. Хотешивская, 9, Ковель, ул. С. Бандеры, 34А.

"Использовать газ, приобретенный в рамках акции "Твоя энергонезависимость", можно будет с 1 октября 2019 по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" доставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен", - отметил директор ООО " Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

Если купленный резерв газа будет потрачен до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, действующего на то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 не использует предоплаченный газ, могут воспользоваться остатком средств. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции.