"Волыньгаз Сбыт" перечислил в госбюджет 21 млн грн неиспользованных субсидий

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В Волынской области за прошлый отопительный сезон субсидии на газ получали почти 90 тыс. домохозяйств

В этом году ООО "Волыньгаз Сбыт" вернуло в государственный бюджет 20,8 млн гривен субсидий, которые остались на счетах 10,9 тыс. клиентов компании. Это в 6,5 раза меньше, чем в 2018 году. Перерасчет был выполнен в соответствии с постановлением Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Волынской области за прошлый отопительный сезон субсидии на газ получали почти 90 тыс. домохозяйств, что составляет 35% общего количества бытовых потребителей газа. Вместе с тем, в отопительном периоде 2017-2018 гг. государственную помощь получало 162 тыс. домохозяйств, что на 46% больше чем в этом году. Следовательно, сумма возврата в госбюджет составила 136,7 млн гривен, что в 6,5 раз больше, чем в этом году.

"Государство предоставило возможность потребителям Волыни получить средства за счет экономии газа, - замечает руководитель ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук. – Ведь, если в прошлом году за сэкономленное топливо возвращали не больше 700 гривен, то сейчас вся сэкономленная субсидия выплачивается наличными на руки клиентам".

Вместе с тем, по словам пресс-службы, если часть клиентов-субсидиантов экономит голубое топливо, другая – накапливает долги. "Поэтому "Волыньгаз Сбыт" уже предоставил структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки потребителей-должников. Сейчас, с мая уже началось назначение жилищной субсидии на следующий срок, поэтому, получив информацию об имеющейся просроченной свыше месяц задолженность, общая сумма которой превышает 340 гривен, жилищная субсидия на следующий сезон не будет назначена", - говорится в сообщении.

Если в течение двух месяцев с даты получения уведомления об отказе в назначении жилищной субсидии на следующий сезон гражданин документально подтвердит уплату задолженности или заключить договор о ее реструктуризации, - жилищная субсидия будет назначена с начала такого сезона.

"Поэтому, по любым вопросам, связанным с назначением жилищной субсидии, необходимо обращаться в управления социальной защиты населения. Граждане, которым назначено субсидию, обязанны ежемесячно оплачивать стоимость фактически потребленной услуги с учетом суммы жилищной субсидии, перечисленной исполнителям коммунальных услуг или выплаченной им наличными. Теперь информацию о состоянии лицевого счета после проведения перерасчета субсидии потребители могут узнать в Личном кабинете на сайте 104.ua, а также непосредственно из ежемесячных счетов за газ", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что учитывая многочисленные обращения потребителей с несогласием определению сумм неиспользованных субсидий, поставщики услуг газа обратились с соответствующими письмами в Кабинет Министров Украины. 12 июля на сайте Кабмина обнародовано Постановление №595 от 26.06.2019 г. о внесении изменений в Порядок расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидии для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг. По состоянию на 16.07.2019 г. Постановление №595 от 26.06.2019 г. не обнародована (не вступило в силу). При вступлении в силу, поставщики услуг проведут повторные перерасчеты сумм неиспользованных субсидий.