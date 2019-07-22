"Волиньгаз Збут" перерахував до держбюджету 21 млн грн невикористаних субсидій

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У Волинській області за минулий опалювальний сезон субсидії на газ отримували майже 90 тис. домогосподарств

Цього року ТОВ "Волиньгаз Збут" повернуло до державного бюджету 20,8 млн гривень субсидій, які залишились на рахунках 10,9 тис. клієнтів компанії. Це в 6,5 рази менше, ніж у 2018 році. Перерахунок був виконаний у відповідності до постанови Кабміну. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У Волинській області за минулий опалювальний сезон субсидії на газ отримували майже 90 тис. домогосподарств, що становить 35% загальної кількості побутових споживачів газу. Водночас, в опалювальному періоді 2017-2018 рр. державну допомогу отримувало 162 тис. домогосподарств, що на 46% більше ніж у цьому році. Відтак, сума повернення до держбюджету становила 136,7 млн гривень, що в 6,5 разів більше, ніж цьогоріч.

"Держава надала можливість споживачам Волині отримати кошти за рахунок економії газу, - зауважує керівник ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук. – Адже, якщо в минулому році за зекономлене паливо повертали не більше 700 гривень, то зараз вся зекономлена субсидія виплачується готівкою на руки клієнтам".

Разом з тим, за словами прес-служби, якщо частина клієнтів-субсидіантів економить блакитне паливо, інша – накопичує борги. "Тому "Волиньгаз Збут" уже надав структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів-боржників. Наразі, з травня уже розпочалось призначення житлової субсидії на наступний строк, тому, отримавши інформацію про наявну прострочену понад місяць заборгованість, загальна сума якої перевищує 340 гривень, житлова субсидія на наступний сезон не буде призначена", - говорится в сообщении.

Якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон громадянин документально підтвердить сплату заборгованості або укладе договір про її реструктуризацію, - житлова субсидія буде призначена з початку такого сезону.

"Тому, з будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії, необхідно звертатися до управлінь соціального захисту населення. Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою. Наразі інформацію про стан особового рахунку після проведення перерахунку субсидії споживачі можуть дізнатися у Особистому кабінеті на сайті 104.ua, а також безпосередньо зі щомісячних рахунків за газ", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що враховуючи численні звернення споживачів з незгодою визначенню сум невикористаних субсидій, надавачі послуг газу звернулись з відповідними листами до Кабінету Міністрів України. 12 липня на сайті Кабміну оприлюднена Постанова №595 від 26.06.2019 р. про внесення змін до Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг​. Станом на 16.07.2019 р. Постанова №595 від 26.06.2019 р. не оприлюднена (не набрала чинності). При набранні чинності, надавачі послуг проведуть повторні перерахунки сум невикористаних субсидій.