"Волыньгаз Сбыт": для около 48 тыс. потребителей монетизированы льготы

С 1 октября для почти 48 тыс. потребителей газа Волынской области изменился порядок предоставления государственных льгот – они монетизированы. Отныне средства государственной помощи получают льготники, а не компании, предоставляющие коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаз Сбыта".

С октября средства за льготы потребители газа получают двумя способами: либо наличными на руки, или безналичным путем в "Ощадбанк". Поэтому в дальнейшем, по словам пресс-службы, платеж за потребленный природный газ начисляется им в полном объеме без учета льготной скидки.

"Часть льготников получают помощь наличными, согласно заявлениям, которые они подали в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения до 15 октября. Такие льготники должны самостоятельно и полностью рассчитаться за потребленный газ", – рассказывает директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

В пресс-службе отметили, что все остальные льготники получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке". "Сумму льготы в оплате за газ за них перечисляет AT "Ощадбанк". При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением, и не удерживает комиссию за эту операцию. Оставшийся платеж за газ, как и ранее, такие льготники оплачивают самостоятельно", - говорится в сообщении.

ООО "Волыньгаз Сбыт" напоминает о том, что в случае возникновения задолженности на сумму более 340 гривен органы соцзащиты должны прекратить начисления субсидии.