ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Волыньгаз Сбыт": для около 48 тыс. потребителей монетизированы льготы

Новости » Энергетика     12.12.2019 - 17:20
"Волыньгаз Сбыт": для около 48 тыс. потребителей монетизированы льготы
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В дальнейшем платеж за потребленный природный газ начисляется льготникам в полном объеме без учета скидки

С 1 октября для почти 48 тыс. потребителей газа Волынской области изменился порядок предоставления государственных льгот – они монетизированы. Отныне средства государственной помощи получают льготники, а не компании, предоставляющие коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаз Сбыта".

С октября средства за льготы потребители газа получают двумя способами: либо наличными на руки, или безналичным путем в "Ощадбанк". Поэтому в дальнейшем, по словам пресс-службы, платеж за потребленный природный газ начисляется им в полном объеме без учета льготной скидки.

"Часть льготников получают помощь наличными, согласно заявлениям, которые они подали в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения до 15 октября. Такие льготники должны самостоятельно и полностью рассчитаться за потребленный газ", – рассказывает директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

В пресс-службе отметили, что все остальные льготники получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке". "Сумму льготы в оплате за газ за них перечисляет AT "Ощадбанк". При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением, и не удерживает комиссию за эту операцию. Оставшийся платеж за газ, как и ранее, такие льготники оплачивают самостоятельно", - говорится в сообщении.

ООО "Волыньгаз Сбыт" напоминает о том, что в случае возникновения задолженности на сумму более 340 гривен органы соцзащиты должны прекратить начисления субсидии.

К "Ивано-Франковскгаз Сбыту" присоединились 2,3 тыс. новых клиентов "Черновцыгаз" открыл третий Центр обслуживания клиентов
Новости Украины газВолынь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь