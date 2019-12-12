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"Волиньгаз Збут": для близько 48 тис. споживачів монетизовані пільги

Новини » Енергетика     12.12.2019 - 17:20
"Волиньгаз Збут": для близько 48 тис. споживачів монетизовані пільги
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Надалі платіж за спожитий природний газ нараховується пільговикам у повному обсязі без врахування знижки

З 1 жовтня для майже 48 тис. споживачів газу Волинської області змінився порядок надання державних пільг – вони монетизовані. Відтепер кошти державної допомоги отримують пільговики, а не компанії, що надають комунальні послуги. Про це повідомляє прес-служба "Волиньгаз Збуту".

Із жовтня кошти за пільги споживачі газу отримують двома способами: або готівкою на руки, або безготівково в "Ощадбанк". Тому надалі, за словами прес-служби, платіж за спожитий природний газ нараховується їм у повному обсязі без врахування пільгової знижки.

"Частина пільговиків отримують допомогу готівкою, відповідно до заяв, які вони подали в структурні підрозділи з питань соціального захисту населення до 15 жовтня. Такі пільговики мають самостійно та повністю розрахуватись за спожитий газ", – розповідає директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

У прес-службі зазначили, що усі інші пільговики отримують безготівкові кошти державної допомоги на рахунки в "Ощадбанку". "Суму пільги в оплату за газ за них перераховує AT "Ощадбанк". При цьому банк інформує споживача про цю оплату sms-повідомленням, та не утримує комісію за цю операцію. Решту платежу за газ, як і раніше, такі пільговики сплачують самостійно", - йдеться у повідомленні.

ТОВ "Волиньгаз Збут" нагадує про те, що в разі виникнення заборгованості на суму більше 340 гривень органи соцзахисту мають припинити нарахування субсидії.

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