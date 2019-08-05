"Волыньгаз Сбыт": бюджетники Волыни задолжали за газ более 2 млн гривен

Неплатежи за газ бюджетных учреждений, являющихся клиентами ООО "Волыньгаз сбыт", составляет 2,4 млн гривен. Из-за неуплаты за потребленный газ прекращено газоснабжение двум бюджетным учреждениям. Также на бюджетников-должников было подано в суд - 3 дела на общую сумму свыше 2,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Организации-должники свою задолженность за газ объясняют недофинансированием или же непропорциональным распределением сметных назначений. Учреждениям-неплательщикам "Волыньгаз Сбыт" направляет уведомление о прекращении газоснабжения, ведь согласно действующему законодательству, поставщик имеет право прекратить газоснабжение, в случае проведения потребителем неполных или несвоевременных расчетов, а также подавать материалы в суд и взыскивать задолженность в судебном порядке.

"Несвоевременная оплата за потребленный энергоресурс наносит значительные материальные убытки нашей компании. За задержку оплат "Волыньгаз Сбыт" не в состоянии вовремя и в полном объеме рассчитаться за приобретенный природный газ для потребностей бюджетных учреждений и организаций с владельцем ресурса газа, что также приводит к взысканию штрафных санкций в соответствии с заключенными договорами. Кроме того, это ставит под угрозу стабильное газоснабжение Волыни", - отметил директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

По словам пресс-службы, общий уровень оплаты за газ в бюджетной сфере на Волыни составляет почти 93% от потребленного энергоносителя.