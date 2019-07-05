"Волыньгаз Сбыт": почти 6 тыс. клиентов платят за газ через Viber

Чат-бот 7104ua в мессенджере Viber функционирует уже 5 месяцев. За этот период жители Волынской области передали показания своего счетчика газа больше 7 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаз Сбыта".

"Оплатить за газ не выходя из дома предлагает своим клиентам ООО "Волыньгаз Сбыт". Сделать это можно с помощью онлайн-сервиса Viber-бот, в котором зарегистрировано почти 6 тыс. волынян", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, способ оплаты за газ через Viber имеет ряд преимуществ. В частности, возможность мгновенной оплаты из любой точки мира в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций.

"Темпы современной жизни требуют от различных компаний быть гибкими и клиентоориентированими. ООО "Волыньгаз Сбыт" с помощью сервиса Viber-бот предлагает облегчить жизнь не только себе, но и своим близким. Ведь в вайбере можно зарегистрировать до 5 лицевых счетов и, таким образом, помочь родителям, бабушкам-дедушкам и другим родственникам в почтенном возрасте", - прокомментировал директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

С помощью этого сервиса потребитель может передать показания за потребленный газ, просмотреть текущее состояние расчетов, историю оплат и показаний счетчика.

"Я работаю в бизнесе и всегда планирую каждый день, неделю и месяц, а главное – ценю время. Поэтому подать показатели за несколько секунд через чат-бот 7104ua в мессенджере Viber для меня удобно, быстро и экономно. Я веду активный образ жизни и очень ценю свое время. Очень рад, что представители компании рассказали о возможности оплаты за газ через этот сервис. С удовольствием зарегистрировался и буду пользоваться им постоянно", - отметил житель Луцка Андрей Смолярчук.

Также в пресс-службе добавили, что сервис создан для бытовых потребителей 5 месяцев назад. Для регистрации следует указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа за газ (или номер счетчика газа).