"Волыньгаз Сбыт": 57% участников акции "Твоя энергонезависимость" оставили средства для дальнейшей оплаты

Газовый вентиль (kmu.gov.ua)

Участниками акции стали 1542 потребители газа в Волынской области

По состоянию на 20 мая почти 880 тыс. участников акции "Твоя энергонезависимость" на Волыни перевели остатки неиспользованных акционных средств на лицевые счета в "Волыньгаз Сбыте". Это более 57,1% клиентов компании, которые приняли участие в акции. В дальнейшем эти средства клиенты викорисають для оплаты потребленного газа.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Волыньгаз Сбыт".

Участниками акции "Твоя энергонезависимость", которая проводилась в августе-сентябре прошлого года НАК "Нафтогаз Украины", стали 1542 потребителя газа в Волынской области.

"Из-за теплых погодных условий и снижения в отопительный сезон цены на газ ниже акционной, не все потребители исчерпали свой запас голубого топлива, - анализирует директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук. - Потому, начиная с 20 апреля, в Личном кабинете на сайте 104.ua доступен функционал, который позволяет направить эти средства на оплату текущего потребления или вернуть на карточный счет".

В пресс-службе пояснили, что для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании office@vlgaszbut.104.ru заявление установленного образца. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" размещен по этому ссылке. Компания сможет оперативно вернуть средства сразу как получит заявление.

"Проверить информацию о возврате средств в любой момент с помощью онлайн сервисов 104.uа или позвонив в контакт-центр по номеру (0332) 280 – 104. Компания призывает участников акции определиться с остатком средств в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева