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"Волиньгаз Збут": 57% учасників акції "Твоя енергонезалежність" залишили кошти для подальшої оплати

Новини » Енергетика     26.05.2020 - 19:23
"Волиньгаз Збут": 57% учасників акції "Твоя енергонезалежність" залишили кошти для подальшої оплати
Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Учасниками акції стали 1542 споживачі газу у Волинській області

Станом на 20 травня майже 880 тис. учасників акції "Твоя енергонезалежність" на Волині перевели залишки невикористаних акційних коштів на особові рахунки у "Волиньгаз Збуті". Це понад 57,1% клієнтів компанії, які взяли участь в акції. Надалі ці кошти клієнти викорисають для оплати спожитого газу.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Волиньгаз Збут".

Учасниками акції "Твоя енергонезалежність", яка проводилася в серпні-вересні минулого року НАК "Нафтогаз України", стали 1542 споживачі газу у Волинській області.

"Через теплі погодні умови та зниження в опалювальний сезон ціни на газ нижче акційної, не всі споживачі вичерпали свій запас блакитного палива, - аналізує директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук. - Тому, починаючи з 20 квітня, в Особистому кабінеті на вебсайті 104.ua доступний функціонал, який дозволяє направити ці кошти на оплату поточного споживання або повернути на картковий рахунок".

У прес-службі пояснили, що для отримання коштів на банківський рахунок необхідно направити на поштову чи електрону адресу компанії office@vlgaszbut.104.ua заяву встановленого зразка. Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції "Твоя енергонезалежність" розміщений за цим посиланням. Компанія зможе оперативно повернути кошти відразу як отримає заяву.

"Перевірити інформацію про повернення коштів у будь-який момент за допомогою онлайн сервісів 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером (0332) 280 – 104. Компанія закликає учасників акції визначитися із залишком коштів найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України газВолынь
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