"Волыньгаз" открыл пятый Центр обслуживания клиентов

Фото: Центр обслуживания клиентов (пресс-служба "Волыньгаза")

В одном месте клиенты будут оперативно получать весь спектр услуг

АО "Волиньгаз" открыл во Владимире-Волынском Центр обслуживания клиентов. Он будет работать для около 25 тыс. потребителей города и прилегающих районов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Центр обслуживания в Владимире-Волынском стал четвертым в сети Центров обслуживания "Волыньгаза", которые работают в формате "открытого пространства". Клиенты города и ближайших районов могут получить качественные консультации и сервисное обслуживание в новом формате. Посетителей нового офиса - физических и юридических лиц консультировать 5 менеджеров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в одном месте клиенты будут оперативно получать весь спектр услуг. Кроме консультаций по расчетам, есть возможность решить вопросы технического характера. Это выдача технических условий на подключение к системам газоснабжения, согласование проектной документации, заказ услуг по техническому обслуживанию или ремонту газового оборудования.

"На рынке коммунальных услуг АО "Волиньгаз" - сервисная компания №1. Благодаря новому подходу к предоставлению услуг, который построен на принципах открытости, инклюзивности и качества, новым центрам обслуживания удалось выйти за рамки своих классических функций, - рассказал председатель правления АО "Волыньгаз" Мирослав Коротя. - Новым сервисом охвачено почти 100 тыс. населения или 55% газифицированных домохозяйств Волыни. Мы совершенствуем клиентский сервис и заботимся об основном - бесперебойном и безаварийном газоснабжении всех волынян".

К этому современные Центры обслуживания клиентов открыли в крупнейшем Луцком отделении газовой компании, в Ковельском отделении и мини ЦОКи в г. Камень-Каширский и пгт Ратно. Со слов председателя правления газораспределительной компании "Волыньгаз" Мирослава Короти, постепенно по всей Волыни будут современные центры обслуживания клиентов - потребителей газа.

В случае необходимости менеджер ресепшн предоставлять клиентам консультации по несложным вопросам: поможет зарегистрировать личный кабинет и проинструктирует относительно дистанционных способов передачи показаний газового счетчика.

"Наши клиенты уже научились пользоваться современными онлайн-сервисами, не тратя времени на решение газовых вопросов, - отметил начальник управления клиентского сервиса АО "Волиньгаз" Юрий Петрук. - Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light или чат-бот в Viber".

По словам пресс-службы, чтобы потребители приходили по привычному им адресу (ул. Сагайдачного, 85), расположение ЦОКа не меняли, а только модернизировали уже существующее помещение по новым стандартам. "Особое внимание уделено удобному зонированию, чтобы клиент мог легко ориентироваться внутри офиса. Все оборудовано так, чтобы посетителям было приятно и максимально комфортно себя чувствовать - стильный интерьер, просторный и светлый зал ожидания, удобные диваны, бесплатный Wi-Fi и кулер с водой", - говорится в сообщении.