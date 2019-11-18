"Волиньгаз" відкрив п’ятий Центр обслуговування клієнтів

Фото: Центр обслуговування клієнтів (прес-служба "Волиньгазу")

В одному місці клієнти оперативно отримуватимуть весь спектр послуг

АТ "Волиньгаз" відкрив у Володимирі-Волинському Центр обслуговування клієнтів. Він працюватиме для близько 25 тис. споживачів міста та прилеглих районів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Центр обслуговування в Володимирі-Волинському став четвертим у мережі Центрів обслуговування "Волиньгазу", які працюють у форматі "відкритого простору". Клієнти міста та найближчих районів можуть отримати якісні консультації та сервісне обслуговування в новому форматі. Відвідувачів нового офісу - фізичних і юридичних осіб консультуватиме 5 менеджерів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що в одному місці клієнти оперативно отримуватимуть весь спектр послуг. Крім консультацій з розрахунками, є можливість вирішити питання технічного характеру. Це видача технічних умов на підключення до систем газопостачання, узгодження проектної документації, замовлення послуг з технічного обслуговування або ремонту газового обладнання.

"На ринку комунальних послуг АТ "Волиньгаз" - сервісна компанія №1. Завдяки новому підходу до надання послуг, який побудований на принципах відкритості, інклюзивності та якості, новим центрам обслуговування вдалося вийти за рамки своїх класичних функцій, - розповів голова правління АТ "Волиньгаз" Мирослав Коротя. - Новим сервісом охоплено майже 100 тис. населення або 55% газифікованих домогосподарств Волині. Ми вдосконалюємо клієнтський сервіс і дбаємо про основне - безперебійне та безаварійне газопостачання для всіх волинян".

До цього сучасні Центри обслуговування клієнтів відкрили в найбільшому Луцькому відділенні газової компанії, в Ковельському відділенні та міні ЦОКи в м. Камінь-Каширський і смт Ратне. Зі слів голови правління газорозподільної компанії "Волиньгаз" Мирослава Короті, поступово по всій Волині будуть сучасні центри обслуговування клієнтів - споживачів газу.

У разі потреби менеджер ресепшн надаватиме клієнтам консультації з нескладних питань: допоможе зареєструвати особистий кабінет і проінструктує щодо дистанційних способів передачі показань газового лічильника.

"Наші клієнти вже навчились користуватись сучасними онлайн-сервісами, не витрачаючи часу на вирішення газових питань, - зазначив начальник управління клієнтського сервісу АТ "Волиньгаз" Юрій Петрук. - Особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільні додатки 104 Mobile та 104 Mobile Light або чат-бот у Viber".

За словами прес-служби, щоб споживачі приходили за звичною їм адресою (вул. Сагайдачного, 85), розташування ЦОКу не змінювали, а лише модернізували вже існуюче приміщення за новими стандартами. "Особливу увагу приділено зручному зонуванню, щоб клієнт міг легко орієнтуватися всередині офісу. Все обладнано так, щоб відвідувачам було приємно і максимально комфортно себе почувати - стильний інтер'єр, просторий і світлий зал очікування, зручні дивани, безплатний Wi-Fi і кулер з водою", - йдеться у повідомленні.