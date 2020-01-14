"Волыньгаз": новый тариф на доставку газа является убыточным

НКРЭКУ впервые за последние пять лет сдвинула вопрос необоснованных тарифов для операторов ГРС с мертвой точки. Через замороженные с 2017 года тарифы АО "Волыньгаз" за последние 3 года понесло убытки в размере 417,6 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Волыньгаза".

Финансовые результаты АО "Оператора газораспределительной системы "Волыньгаз", млн гривен

2017 2018 2019 (П) Доход (без НДС) 343,3 320,5 256,2 Затраты 383,3 485,3 469,0 Прибыль/Убыток -40,0 -164,8 -212,8

"Необходимый для "Волыньгаза" уровень тарифа должен решить две главные проблемы. Во-первых – поднятие уровня заработной платы, из-за которой дефицит кадров на предприятии составляет 16%. Во-вторых - погашение долгов за технологический газ. Из-за убыточного тарифа АО "Волыньгаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС – АО "Укртрансгаз", - объясняет финансовый директор АО "Волыньгаз" Андрей Тимчишак.

В пресс-службе отметили, что утвержденный государственным регулятором 24 декабря 2019 года тариф для АО "Волиньгаз" в 1,5 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям региона. Такое решение государственного регулятора, по словам пресс-службы, приведет к тому, что в 2020 году убытки АО "Волиньгаз" составят 59,1 млн гривен.

"Таким образом, новый тариф на распределение газа остается убыточным. Утвержденный размер тарифа не дает возможности АО "Волиньгаз" поднять заработную плату работников до конкурентного уровня и остановить отток кадров. С утвержденным тарифом средняя заработная плата в АО "Волиньгаз" составит около 8 868,40 гривен", - говорится в сообщении.

"Кроме того, экономически необоснованный тариф не позволяет АО "Волиньгаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, а потому автоматически создает финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа до потребителей. Как следствие - угроза искусственного банкротства не только операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС", - говорится в сообщении.

АО "Волиньгаз" подчеркивает необходимость дальнейших шагов со стороны государственного регулятора для утверждения экономически обоснованных тарифов за распределение газа.