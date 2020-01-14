ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Волыньгаз": новый тариф на доставку газа является убыточным

Новости » Энергетика     14.01.2020 - 17:17
"Волыньгаз": новый тариф на доставку газа является убыточным
Иллюстративное фото (dtek.com)

Утвержденный государственным регулятором тариф для в 1,5 раза меньше себестоимости доставки газа

НКРЭКУ впервые за последние пять лет сдвинула вопрос необоснованных тарифов для операторов ГРС с мертвой точки. Через замороженные с 2017 года тарифы АО "Волыньгаз" за последние 3 года понесло убытки в размере 417,6 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Волыньгаза".

Финансовые результаты АО "Оператора газораспределительной системы "Волыньгаз", млн гривен

2017

2018

2019 (П)

Доход (без НДС)

343,3

320,5

256,2

Затраты

383,3

485,3

469,0

Прибыль/Убыток

-40,0

-164,8

-212,8

"Необходимый для "Волыньгаза" уровень тарифа должен решить две главные проблемы. Во-первых – поднятие уровня заработной платы, из-за которой дефицит кадров на предприятии составляет 16%. Во-вторых - погашение долгов за технологический газ. Из-за убыточного тарифа АО "Волыньгаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС – АО "Укртрансгаз", - объясняет финансовый директор АО "Волыньгаз" Андрей Тимчишак.

В пресс-службе отметили, что утвержденный государственным регулятором 24 декабря 2019 года тариф для АО "Волиньгаз" в 1,5 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям региона. Такое решение государственного регулятора, по словам пресс-службы, приведет к тому, что в 2020 году убытки АО "Волиньгаз" составят 59,1 млн гривен.

"Таким образом, новый тариф на распределение газа остается убыточным. Утвержденный размер тарифа не дает возможности АО "Волиньгаз" поднять заработную плату работников до конкурентного уровня и остановить отток кадров. С утвержденным тарифом средняя заработная плата в АО "Волиньгаз" составит около 8 868,40 гривен", - говорится в сообщении.

&quot;Волыньгаз&quot;: новый тариф на доставку газа является убыточным

"Кроме того, экономически необоснованный тариф не позволяет АО "Волиньгаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, а потому автоматически создает финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа до потребителей. Как следствие - угроза искусственного банкротства не только операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС", - говорится в сообщении.

АО "Волиньгаз" подчеркивает необходимость дальнейших шагов со стороны государственного регулятора для утверждения экономически обоснованных тарифов за распределение газа.

Новый тариф в 2 раза меньше себестоимости услуг по доставке газа, - "Запорожгаз" "Ивано-Франковскгаз": новый тариф в 3 раза меньше себестоимости доставки газа
Новости Украины газВолынь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь