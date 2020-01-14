"Волиньгаз": новий тариф на доставку газу є збитковим

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Затверджений державним регулятором тариф для у 1,5 рази менше собівартості доставки газу

НКРЕКП уперше за останні п’ять років зрушила питання необґрунтованих тарифів для операторів ГРМ з мертвої точки. Через заморожені з 2017 року тарифи АТ "Волиньгаз" за останні 3 роки понесло збитки в розмірі 417,6 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Волиньгазу".

Фінансові результати АТ "Оператора газорозподільної системи "Волиньгаз", млн гривень

2017 2018 2019 (П) Дохід (без ПДВ) 343,3 320,5 256,2 Витрати 383,3 485,3 469,0 Прибуток/Збиток -40,0 -164,8 -212,8

"Необхідний для "Волиньгазу" рівень тарифу має вирішити дві головні проблеми. По-перше – підняття рівня заробітної плати, через яку дефіцит кадрів на підприємстві становить 16%. По-друге - погашення боргів за технологічний газ. Через збитковий тариф АТ "Волиньгаз" не може розраховуватись за технологічний газ, що призвело до заборгованості перед оператором ГТС – АТ "Укртрансгаз", - пояснює фінансовий директор АТ "Волиньгаз" Андрій Тимчишак.

У прес-службі зазначили, що затверджений державним регулятором 24 грудня 2019 року тариф для АТ "Волиньгаз" у 1,5 рази менше собівартості доставки газу споживачам регіону. Таке рішення державного регулятора, за словами прес-служби, призведе до того, що в 2020 році збитки АТ "Волиньгаз" складуть 59,1 млн гривень.

"Таким чином, новий тариф на розподіл газу залишається збитковим. Затверджений розмір тарифу не дає можливості АТ "Волиньгаз" підняти заробітну плату працівників до конкурентного рівня та зупинити відтік кадрів. Із затвердженим тарифом середня заробітна плата в АТ "Волиньгаз" складе близько 8 868,40 гривень", - йдеться у повідомленні.

"Крім того, економічно необґрунтований тариф не дозволяє АТ "Волиньгаз" закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, а тому автоматично створить фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Як наслідок - загроза штучного банкрутства не лише операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС", - йдеться у повідомленні.

АТ "Волиньгаз" наголошує на необхідності подальших кроків з боку державного регулятора для затвердження економічно обґрунтованих тарифів за розподіл газу.