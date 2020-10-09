"Волыньгаз" направляет должникам досудебные предупреждения

На Волыни почти 14 тысяч потребителей более пол года не платят за услугу по распределению газа. Общая сумма долгов неплательщиков составляет около 4 млн гривен. Из них более 2 млн гривен задолжали потребители, которые проживают в частных домах.

Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

"АО "Волыньгаз" не применяет санкций за просрочку оплаты за услугу распределения газа, однако во время карантина нет моратория на взыскание долгов в судебном порядке. В сложившихся условиях предприятие вынуждено прибегать к крайним мерам: должникам уже направлено свыше 10 тыс. досудебных предупреждений о необходимости оплатить за оказанную услугу", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, активно наращивают долги и получатели субсидий. Компания передает структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки потребителей, у которых имеется задолженность более трех месяцев. В случае неуплаты задолженности жилищная субсидия на отопительный период не будет.

“Компания "Волыньгаз" благодарит всех, кто платит своевременно и особенно – клиентам, которые уже заплатили за распределение до конца года. Таким образом, они уменьшили финансовую нагрузку для себя в предстоящем отопительном периоде, а для компании обеспечили стабильные поступления по тарифу”, – отметил коммерческий директор АО “Волыньгаз” Андрей Карпомиз.

"Волыньгаз" призывает потребителей ответственно придерживаться платежной дисциплины.

“Платя за доставку, вы поддерживаете надежную работу специалистов аварийно-диспетчерской службы. Они работают в условиях повышенной опасности 24 часа в сутки, без выходных и праздников, реагируют в среднем на 3000 звонков ежемесячно, выезжают в самые отдаленные уголки области, чтобы помочь потребителям газа и уберечь их от угроз”, – пояснил Павел Козюк, технический директор АО “Волиньгаз”.

В пресс-службе напомнили, что платить за распределение газа нужно до 20 числа текущего месяца.

"Это удобно делать с помощью онлайн-сервисов 104.ua. Один из самых популярных среди потребителей газа – чат-боты 7104ua в Viber. С его помощью можно передавать показания счетчиков газа и просматривать их историю, проверять начисления и архив оплат, загружать квитанции и оплачивать газ и распределение газа. Напомним, что 1 октября начался новый газовый год. Это означает, что АО “Волиньгаз” формирует объемы потребления газа с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020 года, которые станут основой для расчета платежей за распределение (доставку газа). В январе 2021 года клиенты получат обновленную платежку от газораспределительной компании", - говорится в сообщении.