"Волыньгаз": газовикам нужно повысить зарплату

Новый тариф на доставку газа позволит АО "Волиньгаз" увеличить среднюю зарплату на предприятии на 15%. Но уровень оплаты труда сотрудников остается ниже средние зарплаты в промышленном секторе области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На протяжении последних лет средняя заработная плата АО "Волиньгаз", предусмотренная в тарифе, составила 5981 гривен в месяц. Впрочем, сотрудники компании получали высокую оплату труда. АО "Волиньгаз" нашло возможность в 2019 году выплачивать работникам 7 909,66 гривен в месяц. Это стало возможным благодаря направлению ресурсов на заработные платы из других статей расходов. Ценя своих работников, АО "Волиньгаз" решило повысить заработные платы сотрудникам. При этом все они накапливали долги перед своими поставщиками. Таким образом, газораспределительные предприятия продемонстрировали, что собственные сотрудники - это главный приоритет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что увеличенный тариф на распределение позволит в этом году пересмотреть заработные платы в сторону повышения. С января на АО "Волиньгаз" средняя зарплата составит 9 689,06 гривен в месяц. Но, по словам пресс-службы, это не позволит компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда.

"Мы хотим стимулировать и удерживать лучшие кадры за счет достойной оплаты труда. Ведь АО "Волиньгаз" является сервисной компанией. И уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов, - говорит начальник управления по персоналу АО "Волыньгаз" Андрей Сыроватский. - Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы заработные платы наших работников были не меньше, чем средняя заработная плата в промышленности нашей области".

По словам пресс-службы, вместе с тем, АО "Волиньгаз" продолжает инвестировать в своих сотрудников.

"Под брендом РГК уже открыт первый центр обучения и развития, сеть которых впоследствии заработает по всей Украине. Там осуществляется обучение и развитие линейного персонала. Так же продолжается активное сотрудничество с ведущими украинскими бизнес-школами, которые работают с работниками среднего звена и готовят кадровый резерв для всех газораспределительных предприятий. АО "Волиньгаз" продолжит активно отстаивать интересы своих работников и делать все возможное для того, чтобы удерживать лучшие квалифицированные кадры на рынке. Сейчас штат компании укомплектован на 80%. Компания не в состоянии заполнить ряд позиций, из-за низкой оплаты труда, предусмотренной тарифом на распределение. Предприятию постоянно не хватает водителей, электросварщиков, слесарей подземных газопроводов. Показатель текучести кадров составляет 15% в год, при норме в 8-10 % для промышленного сектора", - говорится в сообщении.