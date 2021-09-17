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"Волыньгаз": 65% потребителей не имеют задолженности за распределение газа

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Волынская область, Пятница 17 сентября 2021 16:11
"Волыньгаз": 65% потребителей не имеют задолженности за распределение газа Газовый вентиль (пресс-служба "Волыньгаза")
Автор: Мария Тарарыева

С начала года количество должников АО "Волыньгаз" за доставку газа уменьшилось. Однако сумма их задолженности неуклонно растет и сейчас составляет почти 30 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

За 8 месяцев 2021 года долги бытовых потребителей Волынской области за доставку газа достигли 25 млн гривен. Вместе с тем, значительно сократилось количество потребителей, которые не платили за распределение ни разу в течение последних двух лет. Если в конце 2020 года их было почти 14 тысяч, то по состоянию на 1 сентября 2021 года количество клиентов компании, частично или полностью рассчитавшихся с накопленными долгами уменьшилось на 42%.

"Средства, которые волыняне платят за доставку газа, АО "Волыньгаз" направляет на полноценное функционирование аварийно-диспетчерской службы 104, содержание в исправном техническом состоянии газораспределительных сетей различных форм собственности и сооружений на них, модернизацию, капитальные и текущие ремонты, поддержание надлежащего давления в газораспределительной системе. Все это для того, чтобы газ был доставлен каждому из 250 тысяч бытовых клиентов. Именно поэтому от своевременной оплаты за доставку газа зависит бесперебойность и безаварийность газоснабжения", - отметил коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз.

По словам пресс-службы, из-за неуплаты и долгов клиентов, "Волыньгаз" вынужден обращаться в суд и взыскивать задолженность в принудительном порядке. Сейчас в компании продолжается активная работа по рассылке досудебных предупреждений должникам. Кроме суммы долга, таким потребителям придется оплатить также судебные расходы и исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности.

"Более того, сейчас должники рискуют остаться без газоснабжения. Ведь с 20 августа 2021 года в соответствии с Законом Украины №1657-IX снят мораторий на отключение потребителей от коммунальных услуг, имеющих задолженность. Запрет на отключение будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности", - говорится в сообщении.

"Волыньгаз" призывает потребителей не допускать накопления долгов за доставку газа, рассчитываться за предоставленные услуги в установленный срок, до 20 числа ежемесячно и пользоваться для оплаты онлайн сервисами: Личным кабинетом на сайте 104.ua, мобильными приложениями 104 Mobile и 104 Mobile Light, а также чат-ботами 7104ua в Viber и Telegram.

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