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Волынец: шахтеры не допустят возвращения импорта тока из России

Киев, Среда 25 ноября 2020 19:31
Волынец: шахтеры не допустят возвращения импорта тока из России
Фото: Михаил Волынец (npgu.org)
Автор: РБК-Украина

Возобновление закупки электроэнергии в России приведет к закрытию украинских шахт и электростанций и окончательному развалу энергосистемы.

Об этом заявил лидер независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Покупая электроэнергию у страны-агрессора Украина оставляла работы собственных энергетиков и шахтеров. Преступный импорт мы вместе с коллегами-депутатами остановили весной 2020 года. Сегодня снова начались разговоры агентов российского влияния о необходимости скорого возобновления закупок", - написал Волынец.

По его словам, еще летом правительство подготовило законопроект о запрете импорта из России, однако он до сих пор не проголосован в парламенте.

"Повторения кризиса, который вызвал российский импорт в прошлом году, недопустимо. Украина должна раз и навсегда на законодательном уровне защитить своих энергетиков и шахтеров от российского влияния", - подчеркнул Волынец.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.

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Новости Украины Энергетика шахтерыМихаил ВолынецЭлектроэнергия

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