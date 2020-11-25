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Волинець: шахтарі не допустять повернення імпорту струму з Росії

Київ, Середа 25 листопада 2020 19:31
Волинець: шахтарі не допустять повернення імпорту струму з Росії
Фото: Михайло Волинець (npgu.org)
Автор: РБК-Україна

Відновлення закупівлі електроенергії у Росії призведе до закриття українських шахт і електростанцій і остаточному розвалу енергосистеми.

Про це заявив лідер незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

"Купуючи електроенергію у країни-агресора Україна лишала роботи власних енергетиків і шахтарів. Злочинний імпорт ми разом с колегами-депутатами зупинили навесні 2020 року. Сьогодні знову почалися розмови агентів російського впливу про необхідність скорого відновлення закупівель", - написав Волинець.

За його словами, ще влітку уряд підготував законопроект про заборону імпорту з Росії, однак він досі не проголосований в парламенті.

"Повторення кризи, яку викликав російський імпорт минулого року, недопустиме. Україна має раз і назавжди на законодавчому рівні захистити своїх енергетиків і шахтарів від російського впливу", - наголосив Волинець.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 г. Усього Україна закупила понад 1 млрд кВт-год електроенергії.

Імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній.

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Новини України Енергетика шахтерыМихаил ВолынецЕлектроенергія

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