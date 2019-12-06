Волынец: через "правку Геруса" создадут аналог "Росукрэнерго" для импорта тока из РФ

Фото: Михаил Волынец (facebook.com VolynetsMykhailo)

Волынец подчеркнул, что очередная "поправка Геруса" не отменяет импорт электроэнергии из России

Очередная "поправка Геруса" не отменяет импорт электроэнергии из России, что уничтожает отечественную энергетику и угледобывающую отрасль, а для дальнейшей поставки российского тока в Украине создадут аналог коррупционного "Росукрэнерго". Об этом заявил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он отметил, что рост импорта российской электроэнергии уже вызвал ряд негативных явлений в энергоотрасли, и является прямой угрозой энергонезависимости страны.

"Остановились угольные шахты. Остановились блоки тепловых электростанций. И такими действиями Геруса и команды, которая создалась вокруг него в комитете энергетики и жилищно-коммунальных услуг, есть большая угроза развала внутренней энергетической системы Украины и подрыва энергетической безопасности государства, что может очень серьезно в перспективе угрожать не просто государственной безопасности, а существованию, обеспечению независимости нашего государства", - сказал Волынец

Депутат также заявил о неправдивости заявлений Геруса о том, что принятием законопроекта "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233) импорт российской электроэнергии остановлен. Волынец подчеркнул, что российская электроэнергия будет поставляться на рынок "на сутки вперед", а также через Беларусь, для чего, по его прогнозу, будет создан аналог коррупционного предприятия "Росукрэнерго", которое действовало ранее.

"Это манипуляция. Это касается закона 3322. Во-первых, полным потоком пойдет российская электроэнергия через Беларусь, только через белорусскую подставку прокладку. Раз. Нам понятны лица, которые при власти сейчас, которые также будут принимать участие в формировании этой прокладки, а также и в Украине. Очевидно, что одна прокладка будет в Украине. А также электроэнергия из России будет поступать напрямую из России по линиям электропередач, поскольку мы имеем единую энергосистему. И используя рынок на сутки вперед, из России продолжат поставлять электроэнергию на территорию Украины", - сказал Волынец.

Как известно, Верховная рада 4 декабря приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233), которым, в частности, запрещается продажа и/или поставки электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутреннесуточном рынке, но остается такая возможность при поставках на рынок "на сутки вперед".

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сутки. Объем российской электроэнергии, который поставляется на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.