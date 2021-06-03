"Волынь табак" указала Раде на проблемные моменты законопроекта об электронных сигаретах

Законопроект о внесении изменений к закону Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (№4212), содержит ряд нерешенных проблем.

Об этом говорится в обращении "Волынь табак " ё1на официальном сайте.

Отмечается, что законопроект с предложенными к нему поправками от народных депутатов Украины, кроме прочего, предусматривает:

1. запрет видимого, вне места розничной торговли, размещения изображений, упаковок, макетов, изображений упаковок, макетов упаковок табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей к ним, ТИЭН и устройств для потребления табачных изделий без их сгорания;

2. запрет производителям и дистрибьюторам табака устанавливать торговое оборудование на предприятиях торговли, в ресторанах, кафе, барах, развлекательных заведениях, осуществлять оформление и благоустройство этих заведений.

"Проанализировав предложения от народных депутатов, мы хотели бы отметить, что упомянутый выше запрет видимого размещения табачных изделий в местах розничной торговли предусматривает существенное переоборудование всех таких точек реализации, которое будет осуществляться исключительно за счет субъекта хозяйствования. Переоборудование только одной небольшой точки по розничной реализации табачных изделий, по нашим подсчетам, будет стоить ее владельцу не меньше чем в 70-75 тысяч гривен. То есть, если у владельца таких точек не одна, а десять, то ему вообще необходимо будет потратить на это примерно 30 тысяч долларов", - отметили в "Волынь табак".

Они добавляют, что многие из таких субъектов хозяйствования станет невыгодно дальше вести свою деятельность, ведь экономя на оборудовании и формируя клиентский поток за счет продажи таких сопутствующих товаров, как табачные изделия, подобные субъекты хозяйствования еще могли позволять себе работать официально и платить все налоги.

"В случае такого финансового удара, им придется в принципе снять табачные изделия с продажи, а это будет означать:

существенное уменьшение объема уплаты 5% акцизного налога с розничной реализации табачных изделий, особенно в небольших городах и селах, где нет крупных торговых центров и магазинов, которые могли бы перетянуть на себя объем реализации, потерян малыми точками продаж;

рост объемов незаконной торговли табачными изделиями, как следствие открытой ниши, которая высвободится из-за закрытия малых точек продажи или остановки реализации ими табачных изделий;

значительная потеря рабочих мест", - считают в компании.

В результате закрытие небольших розничных точек продаж и/или прекращения ими реализации табачной продукции, ее незаконная часть станет еще доступнее для несовершеннолетних, поскольку продавцы такой продукции не выполняют требований законодательства, в отличие от легальных торговых точек, отмечают в "Волынь табак".

В то же время компания призвала парламент отклонить предложения народных депутатов относительно запрета видимого за пределами места розничной торговли размещения перечисленных выше товаров.