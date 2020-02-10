ВОЛЯ включила новый футбольный канал «Футбол 3» всем абонентам на территории Украины

Какой футбольный болельщик не хочет, чтобы по телевизору показывали как можно больше матчей его любимых команд! Для абонентов ВОЛЯ такие желания начинают сбываться. Теперь провайдер ретранслирует новый спортивный телеканал «Футбол 3». HD-версия канала будет включена во все тарифные планы цифрового и интерактивного телевидения.

- Футбола становится еще больше. Мы рады, что «Футбол 3» расширил семейство наших телеканалов и все они доступны для абонентов провайдера ВОЛЯ – нашего давнего партнера. Мы являемся правообладателями самых ярких турниров Старого Света – Лиги чемпионов и Лиги Европы, Евро-2020, а также целого ряда европейских лиг, среди которых чемпионаты Испании, Италии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов. Подключайтесь и смотрите самые яркие матчи на телеканалах «Футбол», - прокомментировал директор каналов, Александр Денисов.

Сегодня уже не секрет, какие матчи и лиги будет транслировать новый канал. «Футбол 3» позволит украинским телезрителям «присутствовать» на матчах ведущих чемпионатов Европы и мира. Даже их перечень заставляет замирать сердца истинных знатоков футбольной игры. Франция, где ПСЖ пока вне конкуренции, Испания, в чемпионате которой «Реал» Зидана похоже поймал за хвост удачу и может выиграть турнир. И как же без Италии с «Ювентусом», за который забивает знаменитый Криштиану Рональду.

- Каждый десятый абонент ВОЛЯ смотрит спортивные трансляции. Но несомненно, самым популярным остается футбол, ведь он – король спорта. Это подтверждают интересные факты, например, 70% наших абонентов предпочитают футбольные телеканалы другим спортивным каналам. А неоспоримый фаворит в смотрении - живые матчи. Конечно, в основном, украинцы поддерживают «свои» клубы - 6 матчей с родными украинскими командами генерируют почти половину всех просмотров (46%). А любимые команды наших футбольных фанатов «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк) и «Александрия», - рассказала о предпочтениях абонентов Сандра Крауиня, СМО ВОЛЯ.

Каждый день потребности телезрителей в разнообразном и качественном спортивном контенте растут. ВОЛЯ идет навстречу своим абонентом, поэтому теперь они смогут получать еще больше премиального контента и смотреть программы всех трех телеканалов «Футбол».

Напомним, что с марта каналы «Футбол 1/2» переходят на модель платного ТВ и будут доступны по индивидуальной подписке.

У ВОЛЯ и каналов «Футбол» есть право на трансляцию всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезонов 2018-2021 гг.

Чтобы продолжать смотреть все матчи ЛЧ и ЛЕ УЕФА в прямом эфире, краткие обзоры, архивы матчей в режиме 24/7 и без рекламы, каждый желающий может подключить дополнительную услугу «ВОЛЯ Футбол+». С этим сервисом компания предлагает болельщикам более 425 онлайн-трансляций матчей и почти 1500 футбольных событий ежегодно.

В то же время, у любого абонента есть возможность выбрать один из открытых для подключения пакетов Volia Smart HD или Optimal HD, который был улучшен библиотекой ВОЛЯ Футбол+.