Воля и Дисней создали один из самых больших кинотеатров по подписке в Украине

Воля и Дисней договорились о долгосрочном сотрудничестве и подписали несколько контрактов на получение новинок от студий Walt Disney, Pixar, Marvel, а также Lucasfilm. Главная изюминка сезона – контент от гиганта 21th Century FOX, который теперь также принадлежит Диснею.

"Мы очень рады расширению сотрудничества с Воля. Наша задача – предоставлять пользователям Воля наиболее интересный мировой контент", - прокомментировала Анна Вальчак, директор по продажам Дисней в странах Центральной, Восточной Европы и Африки.

Теперь по порядку, что получат пользователи Воли благодаря новым контрактам с Диснеем?



Прежде всего – это возможность просмотров всех новинок и премьер от студий Walt Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, на телеканалах группы CINE+, а также с помощью ежемесячной подписки SVOD (Subscription Video on Demand – предоставление потребителям по типу подписки на 1 месяц пакета фильмов). А это значит, что премьеры нового сезона: Холодное сердце 2, Звездные войны, Скайуокер, Восход - будут представлены в кинотеатре Воля и доступны всем желающим. Приятно то, что все видео – это высококачественный контент, который можно смотреть как по подписке, так и с помощью услуги аренды.

Об этом хочется рассказать подробнее…



Услуга аренды фильма или TVOD (transactional video on demand) – это тип аренды фильма на 48 часов, для без лимитного просмотра, за определенную одноразовую плату. На данный момент оплата составляет всего 69 грн.! (отличная альтернатива офлайн кинотеатрам в карантин). Благодаря новому контракту с Дисней, компания расширила библиотеку данной услуги, добавив все новинки и премьеры 21th Century FOX.

Но это еще не все, также Воля будет ежегодно получать 150 фильмов для онлайн-кинотеатра ВОЛЯ CINEMA, сериалы студии ABC, около 500 часов контента в год, и более 500 эпизодов мультсериалов от Disney Channel.

"Кратко резюмируя результат нашего сотрудничества - у нас один из самых больших кинотеатров по подписке, где представлен контент Диснея, на территории Украины", - сообщает Сандра Крауиня, маркетинг директор Воля.