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Volvo готує електричний кросовер EX30 у позашляховій версії Cross Country

Четвер 23 січня 2025 15:59
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Volvo готує електричний кросовер EX30 у позашляховій версії Cross Country Фото: Volvo готує електричний кросовер EX30 у позашляховій версії Cross Country (media.volvocars.com)
Автор: Константин Широкун

Влітку 2023 року компанія Volvo представила свій молодший електричний кросовер EX30. І тоді ж були показані перші зображення його позашляхової версії Cross Country. Авто мало дебютувади до кінця 2024 року, але проект відклали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar.

За даними джерел у компанії, серійні кросовери повністю ідентичні екземпляру, показаному ще півтора року тому. Компактний електромобіль дуже хоче здаватися серйозним всюдиходом, адже на даху збережено металевий експедиційний багажник. Втім, він, напевно, буде запропонований у переліку фірмових аксесуарів.

Серед інших відмінностей версії Cross Country від базової моделі – передня частина із чорного нефарбованого пластику та срібляста губа переднього бампера, яка імітує справжній силовий захист. Так само декоровані і боковини: чорні накладки на колісних арках і сріблясті на порогах. Встановлено оригінальні 18-дюймові колеса, взуті у позашляхові шини. Кліренс буде збільшено, а знизу з'явиться додатковий захист тягової батареї.

Враховуючи позашляхову спрямованість, у версії Cross Country варто чекати повний двомоторний привід. У звичайного Volvo EX30 це найдорожча версія, адже пара електродвигунів видають 428 к.с., а ємність літій-іонної тягової батареї - 64 кВт*год. Втім, для позашляхової версії ці показники можуть бути скориговані.

У Китаї, де вже проводиться випуск базової моделі EX30, версія Cross Country надійде до дилерів до кінця першого півріччя. Питання з термінами дебюту в Європі та Америці поки відкрите.

Volvo готує електричний кросовер EX30 у позашляховій версії Cross Country

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