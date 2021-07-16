Вольпе: для развития водородной экономики Украине необходима национальная стратегия

Для развития водородной экономики Украине необходима национальная стратегия, которая даст четкое понимание потенциальным инвесторам и международным партнерам о том, как государство намерено развивать эту перспективную и высокотехнологическую сферу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

"Профессиональным участникам рынка нужны четкие сигналы и национальная стратегия с конкретными цифрами и целями, которые будут тесно связаны с финансовыми инструментами и регуляторной политикой. Необходимы четкие шаги и понимание того, кто именно делает эти шаги. Должно появиться взаимопонимание относительно развития зеленого водорода в Украине и ожиданий партнерства Украина-ЕС в рамках проектов по зеленому водороду", - сказал Вольпе.

Он подчеркнул, что изменения климата, связанные с загрязнением CO2, находятся в центре мировой экологической повестки.

По сути, декарбонизация становится для бизнеса билетом в будущее, и именно водород может быть одним из основных элементов, способствующих такой трансформации, уверен директор по инновациям ДТЭК.

Вольпе напомнил, что 8 июля 2020 года ЕС принял стратегию по интеграции энергосистем и водорода, в которой упоминается установка электролизеров мощностью 40 ГВт в Европе и Северной Африке. В частности, в Украине ожидается установка 10 ГВт.

По его словам, хотя эта цель и досягаема, но необходимо четко понимать, сколько ресурсов необходимо для достижения цели по установке 10 ГВт электролизеров в Украине к 2030 году.

"По нашим оценкам, 10 ГВт электролизеров требуют установки дополнительных 30-40 ГВт возобновляемых источников энергии. Принимая во внимание, сколько времени потребовалось для установки в Украине существующих ВИЭ, эти цифры дают представление о масштабах того, что необходимо для начала развития водородной экономики в Украине", - сказал директор по инновациям ДТЭК.

Он подчеркнул, что речь не только об установке возобновляемых источников энергии, но и о создании общей инфраструктуры, для которой необходимы электролизеры, трубопроводы, компрессоры и так далее.

"Сейчас подходящих для производства и транспортировки зеленого водорода технологий в Украине нет. Готовы ли инвесторы финансировать эту огромную инфраструктуру, если еще даже не существует стратегии? Вот главный вопрос", - подчеркнул Вольпе.

Он также добавил, что сегодня в мире нет ни одного примера водородного проекта, который возможно успешно реализовать без грантовой или финансовой поддержки, поэтому важно начать с небольших пилотных проектов в партнерстве с государством и другими компаниями.