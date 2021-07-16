Вольпе: для розвитку водневої економіки Україні необхідна національна стратегія

Для розвитку водневої економіки Україні необхідна національна стратегія, яка дасть чітке розуміння потенційним інвесторам і міжнародним партнерам про те, як держава має намір розвивати цю перспективну і високотехнологічну сферу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

"Професійним учасникам ринку потрібні чіткі сигнали і національна стратегія з конкретними цифрами і цілями, які будуть тісно пов'язані з фінансовими інструментами та регуляторною політикою. Необхідні чіткі кроки і розуміння того, хто саме робить ці кроки. Повинно з'явитися взаєморозуміння щодо розвитку зеленого водню в Україні і очікувань партнерства Україна-ЄС в рамках проектів по зеленому водню", - сказав Вольпе.

Він підкреслив, що зміни клімату, пов'язані з забрудненням CO2, знаходяться в центрі світового екологічного порядку.

По суті, декарбонізація стає для бізнесу квитком у майбутнє, і саме водень може бути одним з основних елементів, що сприяють такій трансформації, впевнений директор з інновацій ДТЕК.

Вольпе нагадав, що 8 липня 2020 роки ЄС прийняв стратегію щодо інтеграції енергосистем і водню, в якій згадується установка електролізерів потужністю 40 ГВт в Європі і Північній Африці. Зокрема, в Україні очікується установка 10 ГВт.

За його словами, хоча ця мета і досяжна, але необхідно чітко розуміти, скільки ресурсів необхідно для досягнення мети по установці 10 ГВт електролізерів в Україні до 2030 року.

"За нашими оцінками, 10 ГВт електролізерів вимагають установки додаткових 30-40 ГВт відновлювальних джерел енергії. Беручи до уваги, скільки часу знадобилося для установки в Україні існуючих ВДЕ, ці цифри дають уявлення про масштаби того, що необхідно для початку розвитку водневої економіки в Україні", - сказав директор з інновацій ДТЕК.

Він підкреслив, що мова не тільки про установку відновлювальних джерел енергії, а й про створення спільної інфраструктури, для якої необхідні електролізери, трубопроводи, компресори і так далі.

"Зараз техенологій, необхідних для виробництва і транспортування зеленого водню, в Україні немає. Чи готові інвестори фінансувати цю величезну інфраструктуру, якщо ще навіть не існує стратегії? Ось головне питання", - підкреслив Вольпе.

Він також додав, що сьогодні в світі немає жодного прикладу водневого проекту, який можливо успішно реалізувати без грантової або фінансової підтримки, тому важливо почати з невеликих пілотних проектів у партнерстві з державою та іншими компаніями