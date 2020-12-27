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Волонтеры передали кислородные концентраторы от Порошенко в больницы

Киев, Воскресенье 27 декабря 2020 11:03
Волонтеры передали кислородные концентраторы от Порошенко в больницы
фото: кислородные концентраторы (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Три медучреждения на востоке Украины получили кислородные концентраторы от Благотворительного фонда Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Концентраторы доставили военный стоматолог, основатель волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" Игорь Ященко и участник войны против российской агрессии, блогер Глеб Бабич.

Первым пунктом назначения стал центр первичной медико-санитарной помощи в городе Селидово Донецкой области. Здесь занимаются здоровьем 38 тысяч жителей. Сейчас в общине 68 пациентов с диагнозом коронавирус. Все лечатся амбулаторно, поэтому концентраторы крайне необходимы, рассказывает директор Селидовского центра первичной медико-санитарной помощи Елена Марченко.

"Для нас очень важно, что нам благотворительный Фонд Порошенко предоставил эти аппараты. Их удобно использовать. К тому же они дорогостоящие, а население, к сожалению, не имеет возможности приобрести такие медицинские аппараты", - говорит врач.

В Селидовской центральной городской больнице для больных коронавирусом обустроены 50 коек. Но их не хватает, как и кислорода для тяжелых больных.

Еще два концентратора привезли в Покровский военный госпиталь. Сейчас здесь от ковида лечатся более 20 защитников.

Обеспечение медучреждений кислородным оборудованием - сейчас в приоритетах Фонда Порошенко и волонтеров из ОО "Справа громад".

"Это первая маленькая капля. 52 концентраторы. До Нового года их будет 100. И все меньше людей во время эпидемии будет рисковать на гибель от отсутствия кислорода", - говорит Глеб Бабич.

Напомним, Фонд Порошенко совместно с компанией Roshen и волонтерами с первых дней пандемии передали в больницы свыше 157 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ.

Кроме того, помощь получили около 200 медицинских учреждений. В регионы Украины отправили более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

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Новости Украины Общество больницаПорошенко Петрблаготворительность

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