Как волонтеры могут переводить валюту для покупки товаров за рубежом: разъяснение НБУ

Как физическим лицам приобрести военную амуницию за рубежом?

Недавно Национальный банк упростил ограничения для содействия деятельности волонтеров. Разрешено покупать и перечислять иностранную валюту в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте (это, например, более 13,5 тысяч долларов) для приобретения ряда товаров военного назначения.

В этот перечень вошли: бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания домедицинской помощи.

Коды товаров можно просмотреть в постановлении НБУ №18.

Формируя соответствующий перечень для физлиц НБУ выбирал товары из перечня критического импорта, учитывая запросы волонтеров и банков. В то же время приведенный перечень никоим образом не ограничивает перечень товаров критического импорта, который утверждается Кабинетом министров Украины для юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Учитывая, что сумма переводов не превышает 400 тыс. грн в месяц, проверка соответствующих операций осуществляется по упрощенной процедуре. В банке вам подскажут, какие именно документы нужно предоставить.

НБУ фиксирует обратную связь относительно соответствующего перечня товаров и прорабатывает возможность его обновления. В то же время, учитывая, что соответствующий перечень создан для физических лиц, в него может быть включена только готовая продукция. Сырье же используется субъектами бизнес-деятельности.

Физические лица волонтеры также могут воспользоваться возможностями, которые доступны для всех граждан.

В частности, разрешено:

Переводить деньги со своей карты на карту получателя за рубежом в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте), в том числе для оплаты товаров или услуг. В то же время соответствующий лимит также распространяется на осуществление операций с использованием платежных карточек для приобретения активов, которые относятся к операциям quasi cash (пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и др).

Рассчитываться карточками украинских банков за товары и услуги в торговых сетях и Интернете как в Украине, так и за рубежом. Национальный банк не вводил ограничения на такие операции. Тем не менее, лимиты могут устанавливаться банками.

Как юридические лица могут покупать товары за рубежом?

Физические лица-предприниматели и юридические лица, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, могут покупать и перечислять валюту за границу для приобретения товаров критического импорта.

Этот перечень утверждается Кабинетом министров Украины и включает значительное количество товаров. Среди них: бронежилеты, каски, шлемы, защитная обувь и одежда, военная и тактическая форма и обувь, медикаменты и лекарственные средства, рации, автомобили, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, протидронні пушки, костюмы, комбинезоны химической защиты (резина), перчатки химической защиты (резина, неопрен), парашюты, бинокли и много других товаров.

Кроме готовых товаров, в перечень критического импорта входят и товары промежуточного потребления. Например, это ткань, которую можно использовать для пошива военной одежды.

Полный актуальный перечень можно посмотреть по ссылке.

Чтобы приобрести иностранную валюту и перевести ее за границу с целью покупки товаров из перечня критического импорта, юридическим лицам нужно предоставить банкам документы, подтверждающие осуществление такой операции. Банк, как агент валютного надзора самостоятельно решает, какие конкретно документы должен предоставлять клиент.