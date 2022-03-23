Волонтеры "Метинвест собрали более 35 тонн гуманитарной помощи

Волонтеры компании "Метинвест" собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, которые пострадали от войны с Россией. Ее выдают людям ежедневно - через гуманитарные центры и напрямую.

"Для нас оказание гуманитарной помощи - дело системное. Фонд Рината Ахметова уже более 16 лет оказывает помощь, ее получили более 8 миллионов человек, из них 3,5 - на Донбассе. ДТЭК, "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова с начала войны предоставили более 600 миллионов гривен - в первую очередь в виде продуктовых и медицинских наборов. Продуктовых наборов закуплено и передано уже свыше 200 тысяч, а медицина - 500 тысяч единиц, из них 40 тыс. - это спецмедицина, наборы, которые используются для оказания экстренной помощи", - рассказал он.

Сейчас эти медицинские наборы переданы на Запорожье, где находится крупный распределительный центр. А оттуда помощь оказывается в первую очередь тем, кто в ней нуждается - вынужденным переселенцам из Мариуполя и других городов Украины, пострадавших от войны, подчеркнул Липпа.

"Кроме Запорожья, распределительные центры есть также В Павлограде, Кривом Роге и Камянском. Также у нас очень системно работает волонтерская помощь: всего по группе уже более 35 тонн помощи собрано. Вся эта работа систематизирована и организована на высоком уровне, поэтому мы готовы оказывать помощь всем, кому нужно - средства и средства для этого есть”, - подчеркнул он.

Липпа также сообщил, что сейчас группа "Метинвест" обустроила в городах присутствия уже более 6000 мест для проживания переселенцев - в общежитиях, профилакториях, детских лагерях.

"Вся социальная инфраструктура, которая раньше использовалась для отдыха, сейчас переоборудована для приема людей. И это история, которая работает сейчас по всей Украине", - резюмировал он.

Как известно, компания "Метинвест" выделила 10 миллионов евро на закупку средств защиты для территориальной обороны. На эти деньги будут закуплены бронежилеты, каски и аптечки для украинских бойцов.

Проходить закупка в несколько этапов: первые 3 тысячи "броников" и 500 аптечек уже доставлены в украинские города.