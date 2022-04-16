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В волонтерский центр в Днепре привезли несколько машин гуманитарного груза, - Порошенко

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Суббота 16 апреля 2022 14:30
В волонтерский центр в Днепре привезли несколько машин гуманитарного груза, - Порошенко Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

С первых дней российского вторжения штабы "Европейской солидарности" развернули волонтерские центры по всей стране. Один из крупнейших хабов, который оказывает гуманитарную помощь беженцам из горячих точек, работает в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера "ЕС" Петра Порошенко в Facebook.

По его словам, сегодня из Киева сюда доставили несколько грузовиков с самым необходимым - продуктовыми наборами, средствами гигиены.

"Сегодня 51-й день войны. Когда-то нам давали три дня. Сегодня прошло 17 по 3-ти Украина стоит. Сегодня мы в Днепре. И здесь так же, как в офисах "Европейской солидарности" по всей стране, сейчас волонтерский центр. Сейчас здесь находится более трех сотен человек - из Северодонецка и Лисичанска, Рубежного и Краматорска, Славянска. Дети, женщины - все нуждаются в помощи", - говорит Порошенко.

В волонтерский центр в Днепре привезли несколько машин гуманитарного груза, - Порошенко

Пятый президент также убежден, что российские преступники понесут наказание за убийства и издевательства над украинским народом.

"Они убивают не тех, кто представляет военную угрозу. Они убивают потому, что мы украинцы. Это геноцид. Вчера мы об этом заявили. Мы не спустим это никому. Мы едины - и мы победим", - добавил политик.

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Петр Порошенко Гуманитарная помощь Днепр
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