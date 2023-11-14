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Волонтери "Української команди" передали черговий автомобіль для бійців на передовій

Вівторок 14 листопада 2023 18:37
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Волонтери "Української команди" передали черговий автомобіль для бійців на передовій Фото: волонтери "Української команди" передали черговий автомобіль для бійців на передовій (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" передав черговий автомобіль для бійців на передовій. Позашляховик для виконання бойових завдань отримали розвідники з групи "Гюрза".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Наші розвідники - очі та вуха Збройних сил. Ми не бачимо їхніх облич, але бачимо їхню роботу. Група "Гюрза" - це героїчні хлопці, які боронили Київ та звільняли Київську область. Вони першими вийшли на адміністративний кордон України під час звільнення Харківщини. А сьогодні дають гідну відсіч ворогу на Куп’янському напрямку", - повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Розвідники отримали від волонтерів позашляховик Mitsubishi Pajero. Впевнені, він допоможе нашим розвідникам ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя, наголосили в "Українській команді".

Раніше "Українська команда" передала автомобілі Mitsubishi Pajero стрілецькому батальйону "Карпатська Січ" імені Олега Куцина та Третій окремій штурмовій бригаді, колишньому полку спецпризначення "Азов".

Також повідомлялося, що "Українська команда" забезпечила розвідників з групи "Гюрза" сучасною зимовою формою найвищого, 7-го рівня теплозахисту.

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