Волонтеры "Украинской команды" передали очередной автомобиль для бойцов на передовой

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередной автомобиль для бойцов передовой. Внедорожник для выполнения боевых задач получили разведчики из группы "Гюрза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Наши разведчики - глаза и уши Вооруженных сил. Мы не видим их лиц, но видим их работу. Группа "Гюрза" - это героические парни, которые защищали Киев и освобождали Киевскую область. Они первыми вышли на административную границу Украины во время освобождения Харьковщины". А сегодня дают достойный отпор врагу на Купянском направлении", - сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Разведчики получили от волонтеров внедорожник Mitsubishi Pajero. Уверены, он поможет нашим разведчикам еще лучше выполнять боевые задания и сохранит жизнь, отметили в "Украинской команде".

Ранее "Украинская команда" передала автомобили Mitsubishi Pajero стрелковому батальону "Карпатська Січ" имени Олега Куцина и Третьей отдельной штурмовой бригаде, бывшему полку спецназа "Азов".

Также сообщалось, что "Украинская команда" обеспечила разведчиков из группы "Гюрза" современной зимней формой высшей, 7-го уровня теплозащиты.