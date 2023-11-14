ua en ru
Вт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Волонтеры "Украинской команды" передали очередной автомобиль для бойцов на передовой

Вторник 14 ноября 2023 18:37
UA EN RU
Волонтеры "Украинской команды" передали очередной автомобиль для бойцов на передовой Фото: волонтеры "Украинской команды" передали автомобиль для бойцов на передовой (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередной автомобиль для бойцов передовой. Внедорожник для выполнения боевых задач получили разведчики из группы "Гюрза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Наши разведчики - глаза и уши Вооруженных сил. Мы не видим их лиц, но видим их работу. Группа "Гюрза" - это героические парни, которые защищали Киев и освобождали Киевскую область. Они первыми вышли на административную границу Украины во время освобождения Харьковщины". А сегодня дают достойный отпор врагу на Купянском направлении", - сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Разведчики получили от волонтеров внедорожник Mitsubishi Pajero. Уверены, он поможет нашим разведчикам еще лучше выполнять боевые задания и сохранит жизнь, отметили в "Украинской команде".

Ранее "Украинская команда" передала автомобили Mitsubishi Pajero стрелковому батальону "Карпатська Січ" имени Олега Куцина и Третьей отдельной штурмовой бригаде, бывшему полку спецназа "Азов".

Также сообщалось, что "Украинская команда" обеспечила разведчиков из группы "Гюрза" современной зимней формой высшей, 7-го уровня теплозащиты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтери
NEWS
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом