Волонтери "Української команди" доставили на передову дрони для захисників Харківської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Побували під Вовчанськом та на передових позиціях наших бійців на Куп’янському напрямку. Привезли чотирьом батальйонам великі партії FPV-дронів, на які ми збираємо разом з вами. Це ефективна зброя по знищенню живої сили і техніки ворога. А також - збережені життя наших воїнів", - йдеться у повідомленні "Української команди".

У волонтерському штабі наголосили, що сьогодні захисникам Харківської області дуже важко і їм потрібно більше дронів.

"Я впевнений, ці дрони вже завтра полетять на голови оркам і зупинять ворога. Допоможуть вигнати його з нашої землі", - заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.