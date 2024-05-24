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Волонтери "Української команди" доставили на передову дрони для захисників Харківської області

П'ятниця 24 травня 2024 14:28
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Волонтери "Української команди" доставили на передову дрони для захисників Харківської області Фото: "Українська команда" доставила на передову дрони для захисників Харківської області (facebook.com/uateam2022)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" привезли захисникам Вовчанська та Куп’янська великі партії дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Побували під Вовчанськом та на передових позиціях наших бійців на Куп’янському напрямку. Привезли чотирьом батальйонам великі партії FPV-дронів, на які ми збираємо разом з вами. Це ефективна зброя по знищенню живої сили і техніки ворога. А також - збережені життя наших воїнів", - йдеться у повідомленні "Української команди".

У волонтерському штабі наголосили, що сьогодні захисникам Харківської області дуже важко і їм потрібно більше дронів.

"Я впевнений, ці дрони вже завтра полетять на голови оркам і зупинять ворога. Допоможуть вигнати його з нашої землі", - заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" доставила великі дрони-літаки захисникам на Бахмутський напрямок. Також волонтери передали партії дронів легендарному батальйону "Ахіллес", 72 бригаді імені Чорних запорожців та іншим військовим підрозділам.

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Вовчанськ Харків Дрони
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