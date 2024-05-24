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Волонтеры "Украинской команды" доставили на передовую дроны для защитников Харьковской области

Пятница 24 мая 2024 14:28
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Волонтеры "Украинской команды" доставили на передовую дроны для защитников Харьковской области Фото: "Украинская команда" доставила на передовую дроны для защитников Харьковской области (facebook.com/uateam2022)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" привезли защитникам Волчанская и Купянска большие партии дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Побывали под Волчанском и на передовых позициях наших бойцов на Купянском направлении. Привезли четырем батальонам большие партии FPV-дронов, на которые мы собираем вместе с вами. Это эффективное оружие по уничтожению живой силы и техники врага. А также - сохранившиеся жизни наших воинов", - говорится в сообщении "Украинской команды".

В волонтерском штабе подчеркнули, что сегодня защитникам Харьковской области очень тяжело и им нужно больше дронов.

"Я уверен, эти дроны уже завтра полетят на головы оркам и остановят врага. Помогут выгнать его из нашей земли", – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" доставила большие дроны-самолеты защитникам на Бахмутское направление. Также волонтеры передали партии дронов легендарному батальону "Ахиллес", 72 бригаде имени Черных запорожцев и другим военным подразделениям.

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Волчанск Харьков Дрони
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