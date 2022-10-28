Волонтери передають до шпиталів та лікарень 20 тонн медичних засобів, - Палатний

"Понад 650 бандерпечей, на які ми зібрали кошти під час акції "Тепло на фронт", вже доїхали на передову і зігрівають наших воїнів. Решту передаємо військовим у міру готовності разом з іншими необхідними речами. Разом з проєктом "Doc 4 Ukraine" отримали гуманітарну допомогу від громади Франції - 20 тонн ліків, хірургічного інструменту та інших товарів медичного призначення. Після сортування медикаменти буде передано до військових шпиталів та лікарень", - заявив Палатний.

Він також повідомив про роботу регіональних команд Волонтерського штабу з надання допомоги військовим та цивільним.

"Вінницька команда передала 4-й окремій танковій бригаді рюкзаки для медиків, газові балони, медикаменти та продукти харчування. А хмельницька команда передала термоковдри та інші засоби обігріву хлопцям з підрозділу ССО. Львівська команда налагодила виробництво термоакумуляторів для військових, а чернігівська команда робить сухофрукти та парафінові свічки для фронту. У Полтаві під час благодійного аукціону зібрали 2,8 млн грн на потреби ЗСУ", - повідомив Палатний.

Також, за його словами, волонтери передали військовим автомобілі, а медичному відділенню центру ССО - апарат УЗД. Крім того, волонтери надають допомогу цивільним, які постраждали від війни.

"Вінницькі волонтери у Центрі біженців на пр. Юності надали прихисток, речі та продукти харчування вже понад 7000 сімей. У багатьох регіонах "Українська команда" організовує для цивільних тренінги з домедичної підготовки. Полтавська команда передала продуктові набори переселенцям та мешканцям деокупованих територій, а команда Київської області передала постраждалим мешканцям Гостомельської громади та переселенцям теплий одяг та взуття", - додав Палатний.