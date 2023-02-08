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Волонтери передали розвідникам автомобіль Mercedes Sprinter, - Палатний

Фото: Артур Палатний (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерський штаб "Українська команда" передав одному з підрозділів розвідки мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника штабу Артура Палатного в Facebook.

"Для нас основне завдання - допомагати нашим героям, нашим воїнам на передовій. Сьогодні "Українська команда" передає розвідникам автомобіль Mercedes Sprinter, який може виконувати мультифункціональні завдання", - повідомив Палатний.

Mercedes Sprinter - автомобіль багатопрофільного використання, який допоможе розвідникам якнайкраще виконувати бойові завдання і рятувати життя бійців, наголошують у волонтерському штабі.

Нагадаємо, раніше "Українська команда" разом з Володимиром Кличко передали 18-й окремій бригаді армійської авіації ім. Ігоря Сікорського сучасні шоломи для пілотів.

Також повідомлялося, що один з підрозділів 130-го батальйону тероборони м. Києва отримав від "Української команди" комплекти нової зимової форми для розвідників найвищого, 7-го рівня утеплення.

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