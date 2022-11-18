Волонтери передали лікарням та госпіталям майже 22 тонни сиру для пацієнтів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт волонтерського штабу.

"21 777 кг сиру надіслали до України в якості гуманітарної допомоги наші французькі партнери - неурядова організація Doc 4 Ukraine. Ми вирішили розподілити цей поживний продукт між закладами охорони здоров’я державної і комунальної власності міста Києва та 7 областей - Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської, Київської та Чернігівської та Чернівецької", - йдеться у повідомленні.

Ці лікарні сьогодні надають медичну допомогу не лише місцевим мешканцям, але й пораненим бійцям. А також людям, які через розв’язану росією війну змушені були покинути свої домівки та стати біженцями, зазначають на сайті.

"Перші партії сиру вже відправлено до Тернополя, Хмельницького, Чернівців, Вінниці та Житомира, звідки його буде розвезено по лікарнях. Найближчими днями завершиться розподіл гуманітарної допомоги для медичних закладів Києва, а також Київської та Чернігівської областей", - повідомили у волонтерському штабі.

Раніше волонтери разом з Doc 4 Ukraine передали медичним закладам 20 тонн ліків, хірургічного інструменту та інших товарів медичного призначення від громади Франції.