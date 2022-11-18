Волонтеры передали больницам и госпиталям почти 22 тонны сыра для пациентов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт волонтерского штаба.

"21 777 кг сыра направили в Украину в качестве гуманитарной помощи наши французские партнеры - неправительственная организация Doc 4 Ukraine. Мы решили распределить этот питательный продукт между заведениями здравоохранения государственной и коммунальной собственности города Киева и 7 областей - Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской и Черновицкой", - говорится в сообщении.

Эти больницы сегодня оказывают медицинскую помощь не только местным жителям, но и раненым бойцам. А также людям, которые из-за развязанной россией войны вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами, отмечают на сайте.

"Первые партии сыра уже отправлены в Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Винницу и Житомир, откуда он будет развезен по больницам. В ближайшие дни завершится распределение гуманитарной помощи для медицинских учреждений Киева, а также Киевской и Черниговской областей", - сообщили в волонтерском штабе.

Ранее волонтеры вместе с Doc 4 Ukraine передали медицинским учреждениям 20 тонн лекарства, хирургического инструмента и других товаров медицинского назначения от общины Франции.