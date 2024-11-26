У "Володимир-Волинській птахофабриці" відреагували на звинувачення у штучному банкрутстві

Зазначається, що він також ніколи не володів часткою в 34% у групі компаній "Володимир-Волинська птахофабрика", про що свідчать відкриті дані державних реєстрів і статутні документи. На даний час Олексій Коваленко не має жодного відношення до групи компаній.

Власниками групи компаній "Володимир-Волинська птахофабрика" є Дмитро Добкін та члени його родини, які продовжують, не дивлячись на війну, інвестувати в розвиток та модернізацію підприємства. На даний час вже інвестовано понад 1,6 млрд грн.

За даними компанії, на початок 2021 року Коваленко заборгував ТОВ "Луцька аграрна компанія" 25,2 млн грн, які позичив на власні проєкти у компанії за письмовим договором у 2017 році. В кінці 2020 року закінчився строк дії договору позики, а Коваленко Олексій відмовився добровільно повертати отримані гроші підприємству. Тому суди, включно з Верховним судом постановили рішення про стягнення даного боргу.

У 2023 році Олексій Коваленко разом зі своїми адвокатами розробив схему, як через процедуру банкрутства уникнути погашення та добитися списання усіх своїх боргів.

З цією метою він створив собі штучного кредитора на 30 млн грн, який за задумом Коваленка повинен був забезпечити списання боргів, переоформлення майна та інші дії на користь Коваленка в рамках банкрутства. Але суди, в тому числі Верховний суд, у жовтні 2024 року визнали дані дії Коваленка незаконними та скасували фіктивний борг.