Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети

Повне інтерв’ю дивіться на YouTube-каналі РБК-Україна. Нижче – скорочена текстова версія розмови.

– Як з початком Курської операції змінилась ситуація на Сумщині?

– З нашого боку операція була наступальною, ворог захищався. Тому там, де наші війська заходили на територію Курської області, кількість обстрілів збільшилась. А кількість артилерійських систем, кулеметів, стрілецької зброї зменшилась, бо ворога відкинули на 20-30 км від кордону.

Водночас, суттєво збільшилась кількість авіаударів, в сотні разів – на добу це 30-40 пусків КАБів. Якщо в минулому році це були поодинокі випадки, то зараз це відбувається на системній основі. Ми фіксуємо удари по нашим об'єктах критичної інфраструктури і по населеним пунктам – приватні будинки або багатоповерхівки.

Мета цих обстрілів – деморалізувати населення, примусити його покинути території, на яких люди проживають. Ну і створити умови, знищуючи системи життєзабезпечення – енергетичні системи, водоканал, мобільний зв’язок – за яких населенню було б тяжко тут знаходитись.

– Яка зараз ситуація на прифронтових територіях?

– За цей рік ворог знищив досить багато об'єктів критичної інфраструктури – енергетичної, газової і водопостачання. І нам довелося при підготовці до опалювального сезону досить напружено працювати. Без допомоги центральної влади це б не вдалося, бо довелося залучати серйозні потужні організації та фінанси для проведення відновлювальних робіт.

На сьогоднішній день ми змогли своєчасно розпочати опалювальний сезон. Щоб населення не відчувало наслідків від можливих обстрілів ворогом по об’єктам енергетичної системи, працювали над створенням потужного парку резервних засобів енергопостачання. Завдячуючи нашим міжнародним партнерам, ми змогли забезпечити і об'єкти критичної інфраструктури, і населені пункти. Тобто в цьому плані ми готувалися.

Останні обстріли по об’єктам критичної інфраструктури і у нас, і по всій Україні показують, що ворог застосовує нові способи і методи, щоб створити умови, за яких би населення себе відчувало незахищеним. Ворог намагається залякати населення і ввести його в такий стан, щоб була недовіра Збройним силам, недовіра владі і щоб люди звідси виїжджали.

– Зараз збільшилась кількість обстрілів самих Сум ракетами і "шахедами"?

– Суми обстрілювалися постійно. Найбільше ворог застосовував проти нашого населення "шахеди". А ракетні обстріли почалися більше вже у цьому році. І вони не були пов'язані Курською операцією, основні об’єкти (по яким бив ворог, - ред.) – енергетична та критична інфраструктура. Знищувалися вони і "шахедами", і ракетами. Якщо у 2023 році було застосовано три ракети, то сьогодні це вже в сотні разів більше. Особливо зараз ворог, мабуть, отримав достатню кількість цих засобів ураження. Такої кількості високоточної зброї, як за останні тижні, ще не було.

– Враховуючи інтенсивність обстрілів та наближеність до фронту, чи потрібне області посилення ППО?

– Верховний Головнокомандувач відвідував і проводив тут ставку, ці питання розглядались досить предметно, прискіпливо. Президентом особисто були поставлені задачі щодо збільшення сил та засобів ППО, що було виконано. За дорученням президента чисельність особового складу і кількість засобів ППО збільшились. За останні три місяці було знищено понад 400 "шахедів", тоді як до серпня у нас за сім місяців було знищено біля 120 "шахедів".

– Яка ситуація із населенням Курської області?

– Росіяни покинули своє цивільне населення під час Курської операції напризволяще. Здали ці населені пункти практично без бою. Ніякого супротиву з боку територіальної оборони практично не було. Безумовно, війська російські чинили спротив, але як віднеслись до населення? Ані евакуації, ані допомоги ніякої не було. І сьогодні ці задачі покладені на наші війська.

Ми також допомагаємо гуманітарними конвоями. Відправляємо туди гуманітарний вантаж – і хліб, і воду, і іншу гуманітарну допомогу. Бо там залишилось багато людей у віці і багато дітей. Тому сьогодні ця задача теж покладається на нашу область. Разом із Збройними Силами ми це виконуємо.

– Чи проходить зараз евакуація населення в Сумській області?

– За три роки війни в нас було три хвилі евакуації, остання – перед Курською операцією. По кожній хвилі ми працювали на випередження, розуміючи, що ворог добивається своєї мети. Ми знали, коли що буде відбуватись в цих населених пунктах, де заходили наші війська, і ми завчасно вели відповідні евакуаційні заходи . Це люди розуміють вже у нас. Якщо ми вводимо евакуацію, значить там буде небезпека. І якраз під час Курської операції евакуаційні заходи відбувалися більш інтенсивно. Люди чули, бачили і на собі відчули, як ворог сьогодні застосовує зброю і по яким об'єктам. Аграрний сектор почав знищуватись, прикордонні школи.

На сьогоднішній день в нас евакуйовано практично 40 тисяч населення з п’ятикілометрової зони. Але ще багато залишилось. Практично всі примусові евакуаційні заходи були направлені на евакуацію дітей та сімей з дітьми. Сьогодні ми евакуювали вже більше 7 тисяч дітей. Не всі приймають рішення, на жаль. Але все ж таки 40 тисяч, я рахую, ми врятували цих людей, цих дітей. І впевнений, що інші теж приймуть рішення на користь свого життя.

– Чи багато ще людей залишилось у населених пунктах біля кордону?

– Там ще багато. Якщо взяти всі населенні пункти, то це більше 180 населених пунктів, які мають бути евакуйовані.

– Часто чую від людей, що вони не хочуть евакуюватися, через те, що їм нікуди їхати. Як переконуєте тих, кого ви евакуйовуєте з прикордоння на Сумщині?



– Тут різні підходи є. І я сам особисто приймав участь, коли треба було переконати людину, а вона не хоче виїжджати. Ми набираємо по телефону доньку, яка в Запоріжжі знаходиться. Каже: "Мама, треба виїхати, там у нас є місце"...

Щодо умов. Всіх діточок, соціальних дітей, як ми кажемо, з 5-кілометрової зони ми вивели. Велику допомогу нам надали інші регіони: Рівне, Львів, Тернопіль, Вінниччина, Івано-Франківськ. Тобто туди нам запропонували, щоб люди виїхали з сім'ями.

Для дорослих у нас підготовлені місця для розміщення, вони ще є, але не в тій кількості, які могли б задовільнити десятки тисяч. Взяти тільки одне місто Глухів, де треба було евакуювати 30 тисяч населення. Показники досить серйозні для виконання. На перший час є підготовлені відповідні місця, де ми їх розміщуємо. Але найбільша допомога йде від близьких і родичів, вони їдуть до своїх.

Потім, безумовно, ми підготували дуже багато гуртожитків, тому що навчання в нас дистанційне, вони вільні. Також бізнес викупає місця і створює умови для того, щоб туди повертались люди, там є робочі місця, є хати з опаленням, все забезпечується безкоштовно, і харчування, такі процеси теж відбуваються.

– Чи справді ворожі сили готували наступ на Сумщину? Для чого розпочалася Курська операція?

– Це був превентивний захід і його треба розглядати в контексті Харківської операції. Коли розпочалась Харківська операція, ворог накопичив багато військ і на Сумському напрямку. Це було зафіксовано. Щоб не допустити, щоб ворог зайшов на Сумський напрямок, була здійснена Курська операція.

Ми фіксували їх розміщення, ми знали, що ворог накопичив сили, які мали зайти. Тож на упередження було сплановано проведення цієї операції. Ворог планував, що якщо Харківська операція піде за їхніми планами, то наступними мали бути ми. Але наші захисники утримали позиції і плани росіян не відбулися. І цим скористалися наші Збройні сили, що можна зайти на Курщину.

Але це все не так просто планується, це мав бути певний час, потрібна була інформація про ворога, в якому стані і де вони. На мій погляд, це була дуже правильно спланована операція, яка досягла своєї мети, ми зайшли на територію ворога, почали бити ворога на його території, знищувати ворога на його території. І там знищується інфраструктура ворожа, а не наша. Тому з усіх боків це був приклад правильного планування бойових дій.

– Чи проводиться підготовка для оборони Сумщини у випадку зміни ситуації на Курщині на користь ворога?

– За 2024 рік Сумщині за допомогою держави був виділений великий ресурс для створення фортифікаційних споруд, які б забезпечили значне підвищення оборонної здатності області. І це завдання президента виконане. Тобто, на сьогоднішній день, з урахуваннями можливих наступів, в тому числі кругова оборона, ці питання були враховані при плануванні побудови цих фортифікаційних споруд.