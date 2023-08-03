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Володарі "Золотого м'яча", чемпіон України і перший "сухар": як Буффон дебютував у Серії А

Фото: Джанлуїджі Буффон зіграв перший матч у 1995 році (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Культовий воротар Джанлуїджі Буффон напередодні оголосив про завершення ігрової кар'єри в 45 років.

Коротка історія дебюту легендарного італійського голкіпера в дорослому футболі – у матеріалі РБК-Україна.

19 листопада 1995 року, стадіон "Енніо Тардіні" в Пармі. У матчі 10-го туру Серії А друга команда чемпіонату "Парма" приймає лідера першості – "Мілан". За цілим розсипом зірок на полі та підсумковими 0:0 крилося щось більше – фігура 17-річного дебютанта в складі господарів.

Голкіпер збірної Італії Лука Буччі зазнав травми. Не все гаразд було і в його дублера Алессандро Ністи. Довелося керманичу "хрестоносців" Невіо Скалі, який пізніше привів донецький "Шахтар" до прем'єрного чемпіонського титулу, зробити ставку на третього воротаря. Гардзоне з Тоскани не підвів.

Того хлопця звали Джанлуїджі Буффон. Тренуватися з першою командою він почав ще в 16, коли Буччі поїхав на ЧС-1994 до США. На початку поєдинку проти "Мілана" з дебютантом трапився курйоз – він не потрапив на командну світлину, оскільки за звичкою з юнацького рівня відразу пішов у ворота.

Утім, із футбольної точки зору Буффон не підвів ні Скалу, ні "Парму". Голкіпер зробив кілька важливих сейвів і так і не дозволив "россонері" забити. Досягнення неабияке. У старті "Мілана" вийшло відразу два володарі "Золотого м'яча" – Роберто Баджо (1993) та Джордж Веа (1995), яких із глибини поля підтримував Звонімір Бобан.

Зірок минулого та майбутнього вистачало в обох командах. За "Парму" грав володар "Золотого м'яча-1994" Хрісто Стоїчков і майбутній володар призу Фабіо Каннаваро (2006). Та й інші імена на полі та лавах запасних обох команд розбурхують ностальгію – Дзола, Барезі, Мальдіні, Десаї.

Став живою легендою і Буффон. Він не тільки був чемпіоном Італії та Франції, тріумфував на ЧС-2006 чи здобув міні-музей індивідуальних нагород. Фактично Буффон став прозивним іменем до амплуа воротаря на роки вперед.

Кар'єра Джанлуїджі Буффона в цифрах:

  • 28 кар'єрних трофеїв
  • найбільше матчів у збірній Італії (176)
  • найбільше поєдинків на клубному рівні серед італійців (975)
  • найбільше матчів у Серії А (657)
  • найбільше титулів чемпіонату Італії (10)
  • найбільше сухих поєдинків у Серії А поспіль (10)
  • найдовша серія без пропущених м'ячів у чемпіонаті Італії (974 хвилини)
  • "Золота рукавиця" ЧС-2006
  • 3 потрапляння до команди World XI (2006, 2007, 2017)
  • володар премії The Best серед воротарів (2017)

До слова, раніше екс-лідер "Манчестер Сіті" Сілва завершив кар'єру в професіоналах.

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