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Володар "Золотого м'яча-2006" сенсаційно очолив аутсайдера Серії А

Удіне, Понеділок 22 квітня 2024 16:48
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Володар "Золотого м'яча-2006" сенсаційно очолив аутсайдера Серії А Фото: Фабіо Каннаваро (ліворуч) відновив тренерську діяльність (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Італійський "Удінезе" несподівано призначив Фабіо Каннаваро головним тренером команди замість Габріеле Чоффі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

50-річний фахівець став керманичем "маленьких зебр" за 5 турів до кінця сезону Серії А. Він перебував без роботи понад рік.

Каннаваро підписав контракт до завершення сезону. Сторони передбачили в договорі опцію продовження співпраці ще на рік. До тренерського штабу легенди збірної Італії ввійшли Паоло Каннаваро та Джамп'єро Пінці.

Молодший брат нового алленаторе "Удінезе" працював його асистентом у китайському "Гуанчжоу Евергранд" та італійському Беневенто. Натомість фігура іншого асистента Каннаваро – культова для "Фріулі". Він провів за "б'янконері" 12 сезонів і був помічником кількох колишніх головних тренерів.

Наразі "Удінезе" йде на 17-й позиції в Серії А та лише за додатковими показниками випереджає зону вильоту. Чоффі був звільнений після мінімальної поразки від "Верони" – конкурента в боротьбі за виживання. У фінальних турах фріульці зустрінуться з "Болоньєю", "Наполі", "Лечче", "Емполі" та "Фрозіноне". Також "Удінезе" 25 квітня дограє матч із "Ромою", що був зупинений через проблеми зі здоров'ям оборонця "вовків" Н'Діки.

Хто такий Фабіо Каннаваро

Уродженець Неаполя, до структури "Наполі" потрапив у 15 років. На професіональному рівні дебютував у сезоні 1992/93.

У лавах рідної команди провів три сезони та перебрався до "Парми". Там провів наступні 7 років. Пізніше захищав кольори міланського "Інтера", туринського "Ювентуса" (двічі), мадридського "Реала" та еміратського "Аль-Ахлі". У складі збірної Італії виступав у 1997-2010 рр.

Чемпіон світу-2006, дворазовий чемпіон Іспанії, володар двох Кубків і Суперкубка Італії, Кубка УЄФА 1998/99, Суперкубка Іспанії-2008. У 2006 році здобув "Золотий м'яч".

Кар'єру тренера розпочав у Китаї, де працював із "Гуанчжоу Евергранд" (двічі) та "Тяньцзинь Тяньхай". Став чемпіоном Китаю на чолі першої команди та виграв другий дивізіон із другою. У 2015-2016 рр. тренував аравійський "Аль-Наср", а в 2022-2023 рр. – "Беневенто".

До слова, раніше склали список українців-бомбардирів у топ-5 чемпіонатів Європи.

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