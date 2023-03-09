Володар "Везіни-2021" очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Канадський голкіпер доклався до перемоги на батьківщині. "Вайлд" із 38-річним воротарем переграли "Вінніпег" на виїзді (4:2).

Фльорі став одним із героїв "Міннесоти". Попри дві пропущені шайби, він виконав 46 сейвів. Відсоток парируваних досвідченим канадцем ударів склав 95,8%. Голами в складі "Вайлд" відзначилися Фоліньйо, Гудро, Гартман і Шоу.

Завдяки успіху в Манітобі найкращий голкіпер сезону 2020/21 і компанія наздогнали "Даллас" нагорі Центрального дивізіону. Обидві команди набрали по 81 очку, але в "Старз" на один зіграний матч менше. "Вінніпег" тут залишився на 4-й сходинці (75 пунктів).

До топ-трійки зірок також потрапили нападник "Ванкувера" Джей Ті Міллер і вінгер "Детройта" Домінік Кубалік. Перший оформив дубль із переможною шайбою в овертаймі проти "Анахайма". Натомість чех голом вирвав перемогу над "Чикаго".

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