Володар титулу "Аграрій року" загальнонаціональної програми "Людина року-2024"

Популярну в Україні торгову марку "Королівський смак" можна зустріти в магазинах і супермаркетах всієї країни. Споживач залюбки вибирає свої улюблені майонези, соуси, гірчицю, соняшникову олію, консерви та інші харчові продукти з поміж інших, тому що вже переконався - якість товару завжди відмінна. Тож не дивно, що за роки свого існування ТМ отримала величезну кількість нагород,

Власником визнаної та популярної марки "Королівський смак" є компанія ПП "Віктор і К", створена ще на початку 90-х років. На сьогодні вона об'єднує декілька олійних заводів з повним циклом переробки та низку пов'язаних виробництв майонезу, томатних продуктів, а також власне автотранспортне господарство.

ПП "Віктор і К" працює з більш ніж ста країнами ближнього та дальнього зарубіжжя. Компанії вдалося досягти великих успіхів: наявність власних виробничих потужностей в різних регіонах країни і великий попит на продукцію дозволили їй почати експорт кінцевого продукту в інші країни.

Що стосується безпосередньо самого Агрохолдингу "СЕМАЛЬ", то це модернізоване сучасне підприємство, яке займається виробництвом, переробкою, заготівлею, закупівлею, зберіганням, продажем сільськогосподарської продукції, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів та іншими видами сервісного обслуговування.

Завдяки розвитку багатьох напрямків підприємницької діяльності, а саме: харчове виробництво, сільське господарство, будівельна сфера, Агрохолдинг на постійній основі підтримує національну економіку та створює нові робочі місця.

З початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки саме він не дав зупинитися великим підприємствам групи ПП "Віктор і К" та забезпечив процес виробництва і реалізації продуктів харчування у надзвичайно складний період, подолавши суцільну паніку населення та складний процес логістики.\

"Коли ворог кидає виклик самому існуванню України як держави, питання згуртованості і підтримки громад стає як ніколи гострим. Бізнес повинен міцно тримати тил", - зазначив Максим Король.

Максим Король - людина патріот, яка до повномасштабної війни і на цей час безперебійно підтримує наших захисників, переселенців та всіх нужденних в ці важкі для держави і суспільства роки.

Особливо важливими та цінними є благодійні ініціативи Максима Короля. Ще з 2014 року, але з 2022 - надпотужно, майже кожного дня, у великих обсягах - нескінченна підтримка ЗСУ, окремих підрозділів та бригад. Це придбання необхідної техніки, спеціального обладнання, РЕБів, реанімобілів та постійна адресна допомога на передову та вимушеним тимчасово покинути свої домівки людям. Сотні одиниць автотраспорту та спецобладнання з тонами продукції, які так потрібні фронту.

Максим Король – чудовий сім’янин, який робить щасливими свою дружину та трьох прекрасних доньок.